Omicidio ad Arezzo nella notte: ucciso un uomo con colpo di pistola

Un uomo di origine straniera è stato ucciso nella notte ad Arezzo, colpito mortalmente da un’arma da fuoco all’esterno di un locale. Il fatto è avvenuto nelle ore notturne e ha portato all’intervento immediato delle forze dell’ordine.

Secondo quanto emerso dalle prime informazioni, la vittima sarebbe stata raggiunta da un colpo di pistola, rivelatosi fatale. L’episodio si è verificato fuori da un esercizio pubblico, dove si sarebbe consumata la sparatoria.

La polizia ha già fermato una persona, la cui posizione è ora al vaglio degli investigatori. Le indagini sono affidate alla squadra mobile, impegnata nella ricostruzione della dinamica e del movente dell’omicidio.

Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sull’identità della vittima né sulle circostanze che hanno portato al delitto. Gli accertamenti proseguono per chiarire il contesto in cui è maturato l’episodio

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