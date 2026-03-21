Buongiorno oggi con Patrizia siamo tornati in Giappone per la ricetta internazionale, per assaggiare un Domburi della tradizione giapponese l'Oyakodon, si prepara con uovo e pollo e il segreto del successo di questo piatto sta nell'equilibrio degli ingredienti.

Domburi: si chiamono quei piatti serviti in una ciotola di ceramica in cui il riso bianco viene servito a vapore con solo dopo l'aggiunta di pesce/carne e verdure e altri ingredienti lasciati bollire insieme e serviti sul riso.

Nella ricetta ci sono anche il dashi e l'awase-joyu, questi ingredienti possono risultare introvabili in Italia, ma invece potete andare in negozi specializzati o acquistarli online già pronti

Il dashi è un leggero e limpido brodo di pesce, indispensabile nella cucina giapponese, usato come base di minestre e come ingrediente liquido di molte preparazioni. Il dashi forma la base per la zuppa di miso, il brodo chiaro, i noodles in brodo e per le omelette giapponesi: Tamagoyaki. Il pesce utilizzato per il brodo è il Kezurikatsuo, un tonnetto striato secco, affumicato o fermentato.

Awase-joyu è una salsa di condimento giapponese classica, creata mescolando vari ingredienti per ottenere un sapore bilanciato, spesso base di stufati o glasse. Una ricetta comune include la salsa di soia (350 ml), sakè da cucina (150 ml) e zucchero (100 gr) utilizzata anche per gli stufati.

Ho preso questa ricetta:

https://www.cucchiaio.it/ricetta/oyakodon/

Oyakodon

Ingredienti

600 g di coscia di pollo disossata

6 uova

1 cipolla

800 g di riso bianco al vapore

300 ml di dashi

100 ml di awase-joyu

zucchero

COME PREPARARE: OYAKODON

Iniziate la preparazione dell'oyakodon dal riso. Mettetelo in una ciotola capiente, versatevi dell'acqua e scolate subito, così da iniziare a rimuovere l'amido in eccesso. A riso scolato, mescolatelo con una mano in modo da eliminare le impurità, facendo attenzione a non schiacciare i chicchi. Continuate a bagnare con abbondante acqua e a scolare il riso per almeno 2-3 volte, o comunque fino a quando l'acqua scolata risulta limpida. Mettete il riso nel cuociriso e aggiungete l'acqua. La proporzione tra i due ingredienti è di 1:1 in termini di volume. Lasciate cuocere il riso nel cuociriso per 20 minuti: a questo punto il vostro riso sarà pronto. Tagliate ora la cipolla a fette sottili e la coscia di pollo a piccole fettine in diagonale. Sbattete le uova in una ciotola. Versate in una padella il dashi, l'awase-joyu e un cucchiaio di zucchero e portate a ebollizione. Una volta raggiunto il bollore aggiungete la carne e la cipolla e continuate a cuocere per 5 minuti a fuoco lento, mescolando di tanto in tanto. Unite 2/3 delle uova sbattute, lasciate cuocere per un minuto e aggiungete le uova rimaste, mescolate e spegnete subito il fuoco. Distribuite il riso bianco al vapore in 4 ciotole grandi e ricoprite il riso con gli altri ingredienti. Potete guarnire a piacere il vostro oyakodon con del cipollotto tagliato fine.

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Potete ascoltare la ricetta sulle frequenze di Radio Lady 97.7 di Empoli (Fi) oppure sui 102.100 nelle zone di Pisa a partire dalle 8:35 circa ogni giovedì. Il sabato mattina verso le 10:35 c'è cucinare che bontà internazionale, con le ricette da tutto il mondo.

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