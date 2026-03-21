"Un nuovo campo di calcetto rappresenta un segnale importante per il territorio di Rifredi. Non si tratta solo della riqualificazione di uno spazio sportivo, ma della costruzione di un vero presidio educativo e sociale, capace di offrire ai giovani opportunità di crescita, inclusione e partecipazione". Così la presidente del Consiglio regionale Stefania Saccardi, che stamani ha inaugurato in via delle Panche, a Firenze, il campo di calcetto rinnovato con il Progetto C.A.L.C.I.O. - 'Costruiamo Ambienti Liberi per Crescere Insieme nell’Ospitalità', in collaborazione con la Parrocchia di Santo Stefano in Pane. A fianco della presidente, anche il consigliere regionale Andrea Vannucci (Pd).

"Progetti come questo - ha proseguito Saccardi - dimostrano quanto sia fondamentale il lavoro di rete tra associazioni, realtà del terzo settore e comunità locali per prevenire situazioni di fragilità e promuovere ambienti sani, in cui lo sport diventa strumento di relazione e di sviluppo personale. Come istituzioni, è nostro compito sostenere e valorizzare iniziative che mettono al centro i ragazzi e il loro futuro".

Il nuovo campo, realizzato grazie al sostanzioso contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, non è solo un campo rimesso a nuovo: è il nucleo di una progettualità più ampia che rafforza la presenza di Liberi e Forti e della Parrocchia nel territorio di Rifredi. L’obiettivo è semplice e ambizioso insieme: costruire ambienti sani e protettivi, capaci di prevenire condotte a rischio attraverso sport, relazione e appartenenza.

Accanto alla riqualificazione dell’impianto, il progetto attiva una seconda fase a forte valenza sociale: attività sportive gratuite e inclusive rivolte a giovani in situazione di fragilità, seguiti e accompagnati dai partner Cooperativa Sociale Il Girasole, Impresa Sociale Prossimità Salute, ASD Sport Sociale e CAT Cooperativa Sociale. Un lavoro di rete che trasforma lo sport in aggancio educativo, spazio di regole condivise e opportunità concreta di crescita.

"Questo campo rinnovato è un punto di partenza, non un traguardo - ha dichiarato Massimo Bardazzi, presidente di Liberi e Forti 1914 ASD -. Vogliamo che qui i ragazzi trovino un luogo riconoscibile e positivo: stare insieme, rispettarsi, sentirsi parte. Quando lo sport è pensato bene, è prevenzione vera: crea legami e protegge. Il Progetto C.A.L.C.I.O. è il cuore di un impegno più ampio su Rifredi - conclude Bardazzi -. Con la parrocchia e i partner sociali possiamo essere vicini ai giovani con continuità: presenza, ascolto, opportunità".

Fonte: Consiglio regionale della Toscana - Ufficio Stampa