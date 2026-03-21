Misericordia di Montelupo: servizio civile per un massimo di 12 posti disponibili.

La Misericordia di Montelupo apre il servizio civile per un massimo di 12 posti disponibili. Il progetto prevede una formazione, per poter svolgere servizi sanitari e sociali, ma vuole soprattutto essere un’esperienza di vita di grande valore umano.

Come racconta una delle ragazze che ha vissuto l'esperienza del servizio civile in prima persona: "Il servizio civile per me è stata un’esperienza di vita e come ogni esperienza che ho vissuto, mi ha insegnato, mi ha cambiata, mi ha resa una persona migliore. Il servizio civile mi ha fatto aprire gli occhi, mi ha fatto capire quante persone hanno bisogno di aiuto sociale, sanitario o semplicemente di un volto che metta loro tranquillità. Il servizio civile è stata un’opportunità che mi ha fatta crescere e mi ha fatto capire il significato profondo del verbo 'aiutare'."

Di seguito i punti principali da sapere per la candidatura:

La domanda può essere presentata da ragazzi di età compresa fra 18 e 28 anni;

L’impegno è di 25 ore settimanali per 5 o 6 giorni la settimana;

per 5 o 6 giorni la settimana; È previsto un compenso mensile di 519,47 euro;

La domanda può essere presentata unicamente online al seguente link: https://domandaonline.serviziocivile.it/

al seguente link: https://domandaonline.serviziocivile.it/ La domanda dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 14.00 dell’8 aprile 2026;

È possibile accedere alla piattaforma con lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE.

I progetti a cui aderisce la Misericordia di Montelupo sono: 'Qualità del soccorso emergenza 2025' (Codice progetto: PTXSU0027325011951NMTX) che prevede un sostegno alla sanità nel territorio della Usl Toscana Centro e per cui verranno selezionate 8 persone; e 'Qualità del soccorso 2025' (Codice progetto: PTXSU0027325013499NMTX) che si focalizza sulle energie del territorio per la resistenza e la solidarietà e per cui sono aperti 4 posti.

Se necessario un aiuto per la compilazione della domanda o per chiarire qualsiasi dubbio è possibile contattare il numero 057151674 e chiedere di parlare con Sandra o Cosimo, i nostri Referenti del servizio civile.

Fonte: Misericordia di Montelupo - Ufficio Stampa

Notizie correlate