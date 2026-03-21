Ventenne denuncia stupro dopo incontro tramite app: presunto aggressore nega le accuse

Cronaca Pisa
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La giovane si è rivolta al pronto soccorso e ha sporto denuncia. La polizia ha identificato l’uomo, che parla di rapporto consenziente, indagini in corso

Una ventenne ha denunciato di essere stata vittima di una presunta violenza sessuale dopo un incontro organizzato tramite un’app di incontri. La giovane si è recata al pronto soccorso, attivando le procedure per le presunte vittime di violenza, e successivamente ha sporto denuncia alla polizia.

Gli agenti hanno identificato il presunto aggressore, un uomo non ancora trentenne in città per motivi di studio, che avrebbe invitato la giovane a casa sua. L’uomo ha respinto le accuse, dichiarando che il rapporto sarebbe stato consenziente.

Le indagini sono ora affidate alla squadra mobile di Pisa, che prosegue gli accertamenti per chiarire le circostanze dell’episodio. La vicenda è stata riportata oggi dal quotidiano La Nazione.

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