Cade durante una cordata sulle Apuane, soccorsa una donna

Cronaca Toscana
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Nella tarda mattinata di oggi intervento sulle Alpi Apuane, sul versante settentrionale della Pania della Croce dove è giunto il Soccorso Alpino e Speleologico toscano, stazione di Lucca, e l'elisoccorso Pegaso. Una cordata di tre persone, mentre stava affrontando la via alpinistica Amoretti - Di Vestea completamente innevata, ha subito un incidente a causa del cedimento di una sosta e una componente del gruppo è caduta ferendosi. Immediata l'attivazione dei soccorsi: l'escursionista, originaria di Montignoso, è stata recuperata e trasportata con sospette fratture agli arti inferiori e un principio di ipotermia all'ospedale Cisanello di Pisa.

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