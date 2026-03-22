Centro Taekwondo Empolese primo al campionato regionale: "Risultato storico"

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Gli atleti hanno conquistato 11 podi: "Empoli ai vertici delle arti marziali"

Un trionfo assoluto che proietta il Centro Taekwondo Empolese sul tetto della regione. Il 22 Marzo 2026, la squadra cittadina ha dominato il Campionato Regionale Toscano, presso il palazzetto comunale di Torrita di Siena, conquistando la coppa come prima società classificata grazie a una prestazione quasi perfetta: su 11 atleti in gara, ben 9 hanno conquistato la medaglia d’oro.

Il medagliere totale di 11 podi (9 ori, 1 argento e 1 bronzo) premia l'eccellente lavoro dei Maestri Joseph Payas Pansoy e Joseph Jhozua Calicdan Pansoy.

Hanno raggiunto il gradino più alto del podio come campioni regionali: Filippo Meaolo, Noemi Rotolo, Helena Pratelli, Gabriele Pratelli, Matteo Mori, Mario Ulivieri, Matilde Ulivieri, Rebecca Aratari e Matteo Nocerino. A completare il successo della spedizione empolese, si aggiungono l'argento di Mike Ye e il bronzo di Ethan Reynon.

"Vincere il titolo di squadra più forte della Toscana con 9 ori su 11 ragazzi è un risultato storico" dichiarano i maestri. "Questo trofeo della prima classificata è la conferma che il nostro metodo porta Empoli ai vertici delle arti marziali. Ringraziamo il presidente della società Luigi Sabella e tutti i genitori che sostengono i propri figli".

Fonte: Centro Taekwondo Empolese

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