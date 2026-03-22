Empoli Jazz Spring: omaggio a Mina e Ella Fitzgerald con Trav'lin Light Quartet

La primavera in jazz arriva con un omaggio alle grandi voci della musica internazionale: Mina, Ella Fitzgerald e altre stelle della costellazione femminile. Sarà Matilde Sferlazza a portare la magia alla Sala Teatro il Momento di Empoli venerdì 27 marzo alle 21 con il Trav'lin Light Quartet, citazione del brano cantato da Billie Holiday.

I capisaldi di questo concerto sono innanzitutto Mina, un'artista libera, audace e anticonformista dotata di una voce potente simbolo indiscusso della musica italiana. Dall’altra parte troviamo Ella Fitzgerald, soprannominata ‘Queen Of jazz’ nota per il suo fraseggio scat e la sua influenza come cantante jazz. Le due artiste hanno fatto la storia entrando nei cuori delle persone.

L'omaggio spazierà attraverso brani della tradizione popolare italiana a standard jazz, passando attraverso vari stili: swing, bossanova, funk, latin, creando un mix energico e nostalgico.

Il quartetto è formato dalla già citata Sferlazza, Sergio Corbini al pianoforte, Daniele Nesi al basso e al contrabbasso, Marco Soldaini alla batteria.

L'evento si inserisce nella rassegna Jazz in Town, progetto fortemente voluto dal presidente di Empoli Jazz, Aniello Caruso, in collaborazione con il presidente del CAM Marco Soldaini, eccezionalmente nelle vesti di batterista del Quartet.

I biglietti saranno disponibili a breve online e la sera del concerto alla biglietteria del teatro. Intero 10 euro, ridotto 5 euro per studenti.

Fonte: Ufficio stampa