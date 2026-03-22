Evade dai domiciliari, i carabinieri lo rintracciano: arrestato a Piombino

Sottoposto agli arresti domiciliari per vari reati contro il patrimonio, non è stato trovato a casa dai carabinieri durante un controllo. È successo a Piombino durante i servizi intensificati dei carabinieri per la prevenzione dei reati e controlli sui provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria, come in quest'ultimo caso verificatosi due sere fa quando i militari hanno arrestato un 27enne, di origine straniera, per aver violato gli obblighi degli arresti domiciliari.

Non trovato presso la propria abitazione, è stata immediatamente attivata la ricerca del giovane tramite gli elementi conosciuti sul suo conto e la conoscenza del territorio. I carabinieri hanno rintracciato sempre a Piombino il 27enne, bloccato e sottoposto a controllo. Lo stesso, spiegano ancora dall'Arma in una nota, non ha saputo fornire alcuna valida giustificazione della propria presenza in quel luogo, pertanto è stato arrestato per evasione.

Nella mattina di ieri, presso il Tribunale di Livorno, il Giudice per le Indagini Preliminari ha convalidato l’arresto e disposto di nuovo la misura cautelare degli arresti domiciliari. L'indagato, a seguito dell'evasione, potrebbe incorrere in un inasprimento della misura cautelare.