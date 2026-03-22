In piazza Santa Croce un maxi Pinocchio che lancia un messaggio di pace

C’è un bambino di legno che non ha mai smesso di correre tra i vicoli di Firenze e oggi ha deciso di fermarsi nel suo salotto più bello. Piazza Santa Croce, nella Settimana del Fiorentino, si è trasformata in un soffice tappeto di sogni e colori per accogliere "Il Grande Pinocchio". Per celebrare i 200 anni dalla nascita di Carlo Collodi, il selciato storico della piazza è diventato una tela a cielo aperto, dove il profilo del burattino più amato del mondo ha preso forma come per magia. Per portare un messaggio chiaro: "Pace".

L’opera è di Tommaso Brogini e dei ragazzi del liceo Alberti Dante, con il sostegno di Tinte e Toni Firenze e la regia dell'Associazione Bang.

Il programma di lunedì 23 marzo

Apertura straordinaria Cappella di San Luca e Chiostro dei Morti

9:30–12:30

Convento della Santissima Annunziata

Ingresso gratuito

segreteria@amicideimusei.it

Visite all’atelier AquaFlor – L’arte del profumo a Firenze

10:30 / 15:30

AquaFlor Firenze, Borgo Santa Croce 6

Prenotazione obbligatoria su:

www.aquaflorexperience.com/prodotto/settimana-del-fiorentino/

Capodanno Fiorentino 1750 – iniziativa dei Cassettai Storici Fiorentini

Piazza San Giovanni e Piazza della Signoria

Evento gratuito

associazionestoricacassettaifi@gmail.com

Il programma completo della Settimana del Fiorentino, in continuo aggiornamento, e tutti i dettagli per le prenotazioni sono disponibili sul sito del Comune di Firenze: https://www.comune.firenze.it/novita/notizie/settimana-del-fiorentino-quinta-edizione

Fonte: Ufficio stampa

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