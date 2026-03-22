In piazza Santa Croce un maxi Pinocchio che lancia un messaggio di pace

Attualità Firenze
Condividi su:
Leggi su mobile

Il grande disegno del burattino per celebrare i 200 anni dalla nascita di Carlo Collodi

C’è un bambino di legno che non ha mai smesso di correre tra i vicoli di Firenze e oggi ha deciso di fermarsi nel suo salotto più bello. Piazza Santa Croce, nella Settimana del Fiorentino, si è trasformata in un soffice tappeto di sogni e colori per accogliere "Il Grande Pinocchio". Per celebrare i 200 anni dalla nascita di Carlo Collodi, il selciato storico della piazza è diventato una tela a cielo aperto, dove il profilo del burattino più amato del mondo ha preso forma come per magia. Per portare un messaggio chiaro: "Pace".

L’opera è di Tommaso Brogini e dei ragazzi del liceo Alberti Dante, con il sostegno di Tinte e Toni Firenze e la regia dell'Associazione Bang.

Il programma di lunedì 23 marzo

Apertura straordinaria Cappella di San Luca e Chiostro dei Morti
9:30–12:30
Convento della Santissima Annunziata
Ingresso gratuito
segreteria@amicideimusei.it

Visite all’atelier AquaFlor – L’arte del profumo a Firenze
10:30 / 15:30
AquaFlor Firenze, Borgo Santa Croce 6
Prenotazione obbligatoria su:
www.aquaflorexperience.com/prodotto/settimana-del-fiorentino/

Capodanno Fiorentino 1750 – iniziativa dei Cassettai Storici Fiorentini
Piazza San Giovanni e Piazza della Signoria
Evento gratuito
associazionestoricacassettaifi@gmail.com

Il programma completo della Settimana del Fiorentino, in continuo aggiornamento, e tutti i dettagli per le prenotazioni sono disponibili sul sito del Comune di Firenze: https://www.comune.firenze.it/novita/notizie/settimana-del-fiorentino-quinta-edizione

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate

Toscana
Attualità
22 Marzo 2026

Referendum giustizia, affluenza delle 19 in Toscana al 44,7%

Domenica 22 e lunedì 23 marzo sono i giorni del voto per il Referendum popolare confermativo della legge costituzionale "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte [...]

Firenze
Attualità
21 Marzo 2026

La Settimana del Fiorentino apre le porte, dai profumi dei Medici alle tradizioni del cuoio

Firenze, la storia della città attraverso i profumi dei Medici Il 23 e 24 marzo, in occasione della Settimana del Fiorentino, all’atelier AquaFlor percorsi per scoprire la profumeria artistica della [...]

Firenze
Attualità
21 Marzo 2026

Nuova cabina Careggi, E-Distribuzione: "Nessun cubo nero, solo tecnologia verde"

In riferimento al cantiere di realizzazione della cabina primaria ‘Careggi – Sodo’, E-Distribuzione (società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione) precisa che non vi sarà [...]



Tutte le notizie di Firenze

<< Indietro

torna a inizio pagina