Gialloblu Castelfiorentino femminile vince ad Altopascio e conquista la salvezza

C-restiamo! Vittoria dal sapore decisamente speciale per il Gialloblu Castelfiorentino, che grazie al successo esterno ai danni di Altopascio brinda alla matematica salvezza con tre giornate di anticipo. Al PalaMarconi finisce 52-61, risultato frutto di una seconda parte indirizzata dalle gialloblu grazie ad un cambio di passo in fase difensiva.

“È la vittoria di una squadra che, nonostante una settimana difficile, segnata da malattie e infortuni, è andata a prendersi la salvezza con le unghie e con i denti – commenta coach Gianni Lazzeretti -. Nella seconda parte di gara ci siamo compattate in difesa e l’abbiamo portata a casa. Brave tutte, anche se questa sera devo fare una menzione speciale a Nicol Banchelli, che ha letteralmente preso per mano la squadra”.

Ad approcciare meglio sono le padrone di casa, che mettono la testa avanti nel primo quarto e restano in controllo fino all’intervallo, pur con le gialloblu sempre a contatto (32-30). Nella ripresa Banchelli e compagne alzano l’intensità nelle retrovie e passano a condurre alla terza sirena (43-46), preludio ad un ultimo quarto in cui le gialloblu sono brave ad amministrare andando a prendersi una meritatissima salvezza.

Prossimo impegno sabato 28 marzo alle 19 al PalaGilardetti contro Montecatini.

NUOVO BASKET ALTOPASCIO – GIALLOBLU CASTELFIORENTINO 52-61

Tabellino: Bellantoni 7, Banchelli 19, Bandinelli 12, D’Ambrosio 4, Ancillotti 1, Calugi 12, L’Ala 3, Fiaschi 3, Lucchesi, Baldinotti, De Felice, Samoylych. All. Lazzeretti. Ass. Iserani.

Parziali: 13-9, 32-30 (19-21), 43-46 (11-16), 52-61 (9-15)

Arbitro: Moncini di Altopascio.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa

Notizie correlate