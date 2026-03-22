I Gialloblu cedono il passo al Cmb Arno: finisce 47-56

Altro pesante ko per il Gialloblu Castelfiorentino, che al PalaBetti cede il passo al Centro Minibasket Arno per 47-56. Una sconfitta maturata nell’ultimo quarto, che getta un pesante cono d’ombra nella stagione dei ragazzi di Alessio Pucci.
In una gara tutt’altro che bella da entrambe le parti, come racconta il finale, i gialloblu approcciano bene e restano in saldo controllo fino a metà gara (28-22 al riposo lungo). Nella seconda parte, però, l’intensità castellana cala, mentre la reazione ospite gira l’inerzia ristabilendo il perfetto equilibrio alla terza sirena (38-39). Ed è proprio qui che insipiegabilmente, pur con la gara apertissima, in casa gialloblu si spegne la luce: così, un ultimo quarto a senso unico mette i due punti sulla via di Rignano.
Prossimo impegno domenica 29 marzo alle 20:30 su parquet di Sinalunga.
GIALLOBLU CASTELFIORENTINO – CMB ARNO 47-56
Tabellino: Filippini 7, Cetti 5, Fabrizzi 11, Niccolini 7, Bartolini 5, Damiani 6, Vallerani 2, Ciampolini 4, Bernardoni , Mugnaini, Di Camillo, Carzoli. All. Pucci. Ass. Cicilano.
Parziali: 18-13, 28-22 (10-9), 38-39 (10-17), 47-56 (9-17)
Arbitri: De Chiara di Capraia e Limite, Napolano di Fucecchio.
Fonte: Abc Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa
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