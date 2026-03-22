Incendio coinvolge due case a Cascina, una persona soccorsa

Cronaca Cascina
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Foto di archivio

Il rogo divampato da un rimessaggio vicino alle due abitazioni: quattro le persone evacuate

Un incendio, divampato per cause in corso di accertamento, in un'area adibita a rimessaggio di attrezzature e vari materiali si è esteso a due case nelle vicinanze. È successo la notte scorsa a Cascina, poco prima delle 2, quando sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorsi inviati dal 118 e i carabinieri. Quattro persone sono state evacuate dalle proprie abitazioni e una di queste è stata trasportata in ospedale per accertamenti, per aver respirato fumi della combustione. I residenti hanno dovuto trovare sistemazioni alternative poiché gli immobili, dichiarati inagibili, hanno riportato danni ingenti.

Le fiamme si sono propagate in alcuni locali delle due abitazioni. I vigili del fuoco hanno lavorato per ore con più mezzi per estinguere completamente le fiamme mentre l'opera di bonifica e messa in sicurezza è andata avanti fino alla tarda mattinata di oggi. Indagini in corso per ricostruire le cause dell'incendio.

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