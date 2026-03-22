L'Abc Solettificio Manetti torna a vincere: 76-70 contro la Folgore Fucecchio

Sicuramente non è stata la serata da incorniciare, così come non lo è stata la prestazione. Ma quel che più contava, questa sera, era portarla a casa, e così è stato. Dopo la sosta, l’Abc Solettificio Manetti riprende la corsa e difende ancora il proprio fortino, chiudendo la pratica Folgore Fucecchio sul 76-70 e riscattando la sconfitta del match di andata. Un’Abc che parte forte e che per più volte tocca la doppia cifra di vantaggio, salvo poi riuscire a fare di tutto affinché la partita resti aperta. Così si naviga a vista fino agli ultimi tre giri di cronometro, con troppi black out che di volta in volta permettono alla Folgore di restare a contatto. Una gara che andava gestita con maggior attenzione per un’Abc ancora troppo discontinua, e che in vista dal rush finale deve imparare ad imporre il ritmo e non a subirlo, a trovare costanza e a saper gestire le situazioni.

Ma intanto, la testa è già alla prossima: sabato alle 18 si torna in campo in campo lontano da casa, destinazione Montevarchi.

LA CRONACA

Ottimo avvio per l’Abc, con la tripla di Landi che vale il 7-0 dopo due giri di cronometro. Mbaye, però, ricuce per gli ospiti, che a fronte di attacchi sterili su entrambe le metà campo mettono ben presto la testa avanti con Orsucci (9-10 al 7′). L’Abc alza la difesa, mentre Lazzeri e Talluri ristabiliscono il controllo locale, preludio alla doppia cifra di vantaggio a firma dell’ex Torrigiani (21-11). Poi il solito Orsucci, nell’ultimo possesso biancoverde, manda tutti al primo riposo sul 21-13.

Stefano Orsini tiene i suoi in scia all’inizio della seconda frazione, ma l’altro ex Berni sale in cattedra in cabina di regia e ristabilisce il +10 gialloblu: 27-17 al 12′. Sul più bello, però, l’Abc si spegne, così il duo Orsini-Galligani dimezza la forbice costringendo coach Betti ad interrompere il gioco sul 27-21. Al ritorno in campo l’inerzia non si sposta, Fucecchio continua a sorprendere i gialloblu, impatta a quota 33 e riapre tutto all’intervallo lungo.

Nella ripresa due ottimi giochi a due tre Torrigiani e Mancini provano a far decollare la sfida, ma Carlotti punisce dall’arco mantenendo i giochi in perfetto equilibrio. Il mini parziale aperto da Landi e chiuso da Mancini ristabilisce il +5 castellano (48-43), ma ancora una volta si procede in chiaroscuro e le disattenzioni difensive locali permettono ai biancoverdi di restare a stretto contatto: 53-51 alla terza sirena.

Nell’ultimo quarto l’Abc sembra accendersi, tanto da riportarsi sulla doppia cifra di vantaggio a metà frazione fino a toccare il +12 (71-59). Ma gli ospiti non smettono di crederci e la storia si ripete per l’ennesima volta, con Orsucci che riporta i suoi a -5 quando parte l’ultimo giro di lancette (73-68). E qui la firma è di Berni che, sul fallo sistematico, fa due viaggi in lunetta, ristabilisce due possessi pieni di vantaggio e, finalmente, scrive la fine.

ABC SOLETTIFICIO MANETTI – FOLGORE FUCECCHIO 76-70

Abc Solettificio Manetti: Tavarez, Lazzeri 12, Ticciati, Corbinelli ne, Talluri 5, Berni 13, Torrigiani 17, Marchetti ne, Landi 6, Cantini 2, Mancini 10, Pedicone 11. All. Betti. Ass. Calvani, Chiarugi.

Folgore Fucecchio: Bonicoli 2, Mbaye 8, Guerriero 8, Galligani 8, Orsini Simone ne, Gazzarrini 8, Filomeno, Carlotti 14, Orsini Stefano 9, Orsucci 13. All. Gargeri. Ass. Barsottini, Fagioli.

Parziali: 21-13, 33-33 (12-20), 53-51 (20-18), 76-70 (23-19)

Arbitri: Orlandini di Livorno, Putaggio di Firenze.

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