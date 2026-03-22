Larissa Iapichino argento nel salto in lungo ai mondiali indoor

Larissa Iapichino ha conquistato la medaglia d'argento ai Mondiali indoor di atletica di Torun, in Polonia. Per l'atleta toscana è il primo podio mondiale, conquistato con un salto da 6,87, dopo tre podi agli europei a Istanbul, Roma e Apeldoorn nel 2023, 2024 e 2025. "In quel santo c'era tanta grinta, tanta voglia di andare a prendere la medaglia" ha detto l'atleta azzurra. "Ho pensato di avere una sorta di maledizione con i mondiali perché succedeva sempre qualcosa" ma oggi "sono riuscita finalmente a raggiungere quest'obiettivo".

La Toscana sale oggi sul tetto del mondo nel salto in lungo con Iapichino, allenata dal coach e babbo Gianni, che nel 2021 agli Assoluti indoor di Ancona segnò il record mondiale under 20 indoor con il salto da 6,91 eguagliando il record italiano indoor compiuto da mamma Fiona May nel 1998. "Grandissima la nostra Larissa Iapichino, che conquista il podio mondiale con un salto straordinario da 6.87" scrive il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani tramite social. "Una gara di cuore e determinazione!".