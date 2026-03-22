Referendum giustizia: a Empoli alle 12 affluenza oltre il 18%, Cuoio sotto il 15%

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(foto gonews.it)

I dati sull'affluenza nei comuni dell'Empolese Valdelsa e del comprensorio del Cuoio

Domenica 22 e lunedì 23 marzo, elettrici ed elettori sono chiamati al voto per il Referendum popolare confermativo della legge costituzionale "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare". Ormai noto semplicemente come "referendum sulla giustizia", si vota oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15 nelle 3.923 sezioni della regione. Essendo un referendum costituzionale, non è richiesto il raggiungimento del quorum di partecipazione.

Qui gli aggiornamenti della prima giornata alle urne in Toscana e l'affluenza, di seguito il focus sulla partecipazione nei comuni dell'Empolese Valdelsa e del Cuoio. I dati sull'affluenza (riportati dal portale Eligendo del Ministero dell'Interno), saranno diffusi alle 12, alle 19 e alle 23.

AFFLUENZA ORE 12

Empolese Valdelsa

Empoli: nelle 42 sezioni totali di Empoli l'affluenza alle 12 è del 18.08%, per un totale di 6.344 elettori e elettrici.

Capraia e Limite: nelle 6 sezioni totali di Capraia e Limite l'affluenza alle 12 è del 16.63%.

Castelfiorentino: nelle 18 sezioni totali di Castelfiorentino l'affluenza alle 12 è del 16.00%.

Cerreto Guidi: nelle 10 sezioni totali di Cerreto Guidi l'affluenza alle 12 è del 14.66%.

Certaldo: nelle 14 sezioni totali di Certaldo l'affluenza alle 12 è del 16.07%.

Fucecchio: nelle 20 sezioni totali di Fucecchio l'affluenza alle 12 è del 16.15%.

Gambassi Terme: nelle 4 sezioni totali di Gambassi Terme l'affluenza alle 12 è del 15.69%.

Montaione: nelle 3 sezioni totali di Montaione l'affluenza alle 12 è del 15.66%.

Montelupo Fiorentino: nelle 12 sezioni totali di Montelupo l'affluenza alle 12 è del 18.18%.

Montespertoli: nelle 13 sezioni totali di Montespertoli l'affluenza alle 12 è del 18.78%.

Vinci: nelle 15 sezioni totali di Vinci l'affluenza alle 12 è del 18.34%.

Comprensorio del Cuoio

Castelfranco di Sotto: nelle 11 sezioni totali di Castelfranco l'affluenza alle 12 è del 14.56%.

Montopoli in Val d'Arno: nelle 9 sezioni totali di Montopoli l'affluenza alle 12 è del 14.49%.

San Miniato: nelle 26 sezioni totali di San Miniato l'affluenza alle 12 è del 14.85%.

Santa Croce sull'Arno: nelle 12 sezioni totali di Santa Croce l'affluenza alle 12 è del 14.64%.

Santa Maria a Monte: nelle 12 sezioni totali di Santa Maria a Monte l'affluenza alle 12 è del 13.49%.

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