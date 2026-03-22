Referendum giustizia, affluenza e aggiornamenti in Toscana

Domenica 22 e lunedì 23 marzo sono i giorni del voto per il Referendum popolare confermativo della legge costituzionale "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare". Ormai noto semplicemente come "referendum sulla giustizia", sono circa 3 milioni gli elettori e le elettrici in Toscana chiamati alle urne oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15 nelle 3.923 sezioni della regione. Per esercitare il diritto di voto è necessario presentarsi al proprio seggio, nei giorni e negli orari indicati, con un documento di riconoscimento e la tessera elettorale. Chi ne fosse sprovvisto, può rivolgersi agli uffici comunali di competenza.

Il quesito referendario: "Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare?". Due le opzioni di voto, Sì e No: Sì se si vuole che la riforma entri in vigore, No se non la si vuole far passare. La riforma riguarda sette articoli della Costituzione - gli articoli 87, 102, 104, 105, 106, 107 e 110 - e introduce la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, con la creazione di due Consigli superiori della magistratura e di una nuova Alta Corte disciplinare.

Trattandosi di un referendum costituzionale, non è richiesto il raggiungimento del quorum di partecipazione. Si ricorda Qui uno dei confronti a Empoli, che in quell'occasione ha riunito insieme le ragioni del No e del Sì.

Di seguito gli aggiornamenti della prima giornata di voto, con i dati delle affluenze in Toscana. L'ultimo aggiornamento è il più recente (si consiglia di refreshare la pagina).

REFERENDUM GIUSTIZIA: AFFLUENZA IN TOSCANA

Ore 12.10: in arrivo i primi dati sull'affluenza, appena iniziato il conteggio nelle sezioni. I dati sono in aggiornamento sul portale Eligendo del Ministero dell'Interno. Alle 12.10, in 2.063 sezioni sulle 3.923 totali della Toscana, l'affluenza è del 16,83%.

PRIMI DATI SULL'AFFLUENZA ATTESI ALLE 12

Primo giorno di voto: gli aggiornamenti dalla Toscana

Giani al voto

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani è andato a votare. A comunicarlo è lui stesso tramite la sua pagina social: "Ho votato. Un gesto semplice, ma che ogni volta ha un valore profondo. Perché votare significa esserci, scegliere, prendersi cura della nostra democrazia. Oggi più che mai è importante partecipare, informarsi, decidere con consapevolezza".

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