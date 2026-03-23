110 e lode con menzione d'onore alla pianista Nicoletta Cantini

La pianista castellana Nicoletta Cantini ha conseguito la Laurea di II livello in Maestro Collaboratore presso il Conservatorio "Cherubini" di Firenze, con una tesi sperimentale sull'opera "Nora" di Gaetano Luporini.

La pianista, su indicazione del Relatore, il M° Marco Bargagna, ha portato in scena la commedia lirica in 3 atti del compositore lucchese, contemporaneo e conterraneo di Giacomo Puccini e allievo di Alfredo Catalani.

La realizzazione presso la Sala del Buonumore del Conservatorio "Cherubini" ha visto Nicoletta Cantini nella duplice veste di Maestro concertatore al pianoforte e Maestro del Coro dirigere i solisti Olena Khalina e Maila Fulignati (soprano), Alessandro Moccia (tenore) e Sandro Degl'Innocenti (baritono), e il Coro Lirico Castellano dell'Associazione Amici della Lirica "Umberto Borsò".

Il coro lirico per l'occasione era composto dai soprani Marina Agabiti, Giusi Badalamenti, Martina Barreca, Patrizia Barrella, Giuliana Giuntini, Giulia Orlandini, Daniela Petri, Gianna Pucci, Antonia Rago, Bettina Scali, Nicoletta Bechelli, Dorota Cepowska, Brunella Orsi, Laura Pasqualetti; i contralti Anna Calderini, Daniela Gozzi, Lucia Schincaglia, i tenori Gabriele Centorbi, Francesco Marchetti, Roberto Martini e i bassi Fabrizio Corsi, Graziano Corsini, Francesco Salvati, Mimmo Tamburello.

Nicoletta Cantini ha scelto, con il Maestro Bargagna, di riportare l'attenzione su Gaetano Luporini e la sua "Nora" per rendere un giusto omaggio al compositore lucchese che non ottenne il successo che il suo talento musicale avrebbe meritato. "Nora" ha infatti una partitura musicale di grande qualità e raffinata bellezza, anche se non supportata da un adeguato libretto.

Il progetto di ricerca, la concertazione e l'esecuzione magistrale, sia dal punto di vista strumentale che del canto, sono stati premiati dalla Commissione con il massimo riconoscimento di 110 su 110 con lode e Menzione d'Onore.

Anche il pubblico in sala ha manifestato il suo gradimento con tanti applausi, nonostante l'ultima esecuzione di "Nora" sia stata realizzata nel 1937 e quindi si tratti di un'opera sconosciuta.

Fonte: Ufficio Stampa

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