Nuova tappa di "Musei per l'Alzheimer", il programma dedicato alle persone anziane fragili e a chi se ne prende cura.

Il 28 marzo al MuTer, il Museo del Territorio di Montespertoli, verrà offerta alle famiglie che seguono il programma la possibilità di condividere un'esperienza ispirata ad alcune ricchezze del territorio.

In particolare, verrà approfondito il tema del pane, quale simbolo potentissimo, attraverso le suggestioni che la poesia può evocare. Durante l'attività tutti i partecipanti si cimenteranno nella creazione di un componimento collettivo, che racchiuderà le riflessioni e le emozioni di ciascuno.

“Con l’iniziativa Musei per l’Alzheimer il Museo del Territorio di Montespertoli si conferma uno spazio aperto alla comunità e capace di svolgere anche una funzione sociale - commenta Annalisa Giotti, assessora alla cultura del Comune di Montespertoli. Non si tratta solo di una visita al museo, ma di un’esperienza di incontro e condivisione pensata per le persone con demenza e per chi se ne prende cura. Attraverso il racconto del territorio, delle tradizioni agricole e della memoria locale, il museo diventa un luogo accogliente dove stimolare ricordi, sensazioni e relazioni. È un modo per rendere la cultura accessibile e inclusiva, mettendola al servizio del benessere delle persone” dichiara Annalisa Giotti, Assessora alla cultura del Comune di Montespertoli.

"Musei per l'Alzheimer" è un programma attivo da molti anni e dal 2022 è realizzato in collaborazione con la Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa e rientra – come da indicazione della Regione Toscana, tra le proposte prescrivibili all’interno dei programmi di accompagnamento alle cure domiciliari.

Per saperne di più:

museiperlalzheimer.wordpress.com

museitoscanialzheimer.org

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa