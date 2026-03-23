Ambientalisti: "No al taglio dei platani a Fucecchio, ci sono i nidi". Il Comune: "Intervento già bloccato"

"Nei prossimi giorni inizierà – per ignoti motivi – il taglio di numerosi esemplari di Platano lungo il Viale Cristoforo Colombo, nel Comune di Fucecchio. Tuttavia è in corso la nidificazione dell’avifauna selvatica ed è visibile: la distruzione di nidi e qualsiasi attività di disturbo della nidificazione sono vietate". A portare all'attenzione l'abbattimento degli alberi è il Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG), nello stesso viale in cui nel 2023 ne furono rimossi 7 su un totale di 130 per una scelta, sottolineò allora il precedente sindaco, "dettata esclusivamente da motivi di sicurezza". Sul nuovo abbattimento annunciato dall'associazione ambientalista, sentito il Comune viene fatto sapere che gli alberi in questione non saranno tagliati "dopo aver verificato la presenza di nidi".

Gruppo d'Intervento Giuridico: "Bloccare il taglio dei platani"

Viale Cristoforo Colombo Fucecchio, albero con nido marzo 2026 (foto Gruppo d’Intervento Giuridico)

"Nel periodo primaverile ed estivo sono vietati tutti gli interventi che possano disturbare la riproduzione dell’avifauna selvatica" affermano dal GrIG citando direttiva europea e legge Toscana di riferimento. "La fauna selvatica 'è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell’interesse della collettività nazionale e internazionale' (art. 1 della legge n. 157/1992 e s.m.i.) e il disturbo/danneggiamento/uccisione delle specie avifaunistiche in periodo della nidificazione può integrare eventuali estremi di reato, in particolare ai sensi degli artt. 635 e 544 ter cod. pen. L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A.) ha affermato (parere n. 28907 del 3 maggio 2019) che qualsiasi intervento di taglio delle specie arboree o di trinciatura e/o potatura della vegetazione dovrebbe esser effettuato con le cautele idonee alla salvaguardia delle specie nidificanti eventualmente presenti, in modo tale da evitare di arrecare loro disturbo nel periodo di riproduzione (febbraio/marzo – luglio)".

Per questo l'associazione ecologista ha inviato, come riferito il 22 marzo 2026 "una specifica istanza di accesso civico, informazioni ambientali e adozione degli opportuni provvedimenti per inibire le attività di taglio nel periodo della nidificazione, consentendo anche una riflessione sulla necessità di alberi ad alto fusto che costituiscono elementi positivi per paesaggio, salute pubblica e qualità della vita. Coinvolti la Regione Toscana, il Comune di Fucecchio, i Carabinieri Forestale, informata per gli aspetti di competenza la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze. E non è la prima volta, già nel marzo 2023 vennero tagliati esemplari di Platano in presenza di nidi e anche allora il GrIG si oppose concretamente. Il GrIG - concludono - auspica un’immediata sospensione dei lavori di taglio dei Platani".

La risposta del Comune Fucecchio: "Già deciso di non procedere"

Sentito il Comune di Fucecchio, viene fatto sapere che in merito all'accesso civico presentato in data domenica 22 marzo dall'associazione, nella giornata di ieri, si trattava di una giornata di chiusura degli uffici comunali preposti.

"L'amministrazione – in data venerdì 20 marzo 2026 – aveva comunque già deciso di non procedere ad alcun intervento su questi alberi, dopo aver verificato la presenza di nidi. Di conseguenza, non occorre l'annullamento di alcun provvedimento, - aggiungono dal Comune - in quanto si è già provveduto a bloccare l'intervento stesso; ne consegue che nessun nido sarà interessato. Indipendentemente dagli atti adottati, si ricorda che la direzione dei lavori garantisce comunque l'autotutela: se viene individuato un nido durante l'intervento, questo non verrà portato avanti per salvaguardare la nidificazione in corso".

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