Attacchi social a vescovo di Arezzo, Giani: "Sbaglia clamorosamente chi critica"

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Solidarietà al vescovo Migliavacca per la partecipazione alla festa di fine Ramadan, il presidente della Toscana richiama ai valori di dialogo e tolleranza

Solidarietà al vescovo di Arezzo monsignor Andrea Migliavacca dopo gli attacchi ricevuti sui social per la partecipazione alla festa di fine Ramadan. A esprimerla è il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, che ha stigmatizzato le critiche definendole infondate.

"Sbagliano, e clamorosamente, tutti coloro che hanno attaccato sui social il vescovo di Arezzo, monsignor Andrea Migliavacca, per la sua partecipazione alla festa di fine del periodo del Ramadan mussulmano. Sbagliano perché dimostrano di non sapere che la Chiesa e i suoi ministri sono ecumenici, ovvero per il dialogo e il confronto con tutte le religioni. Esprimo pertanto tutta la mia personale solidarietà al vescovo di Arezzo, ma lo faccio anche a nome dell'intera comunità toscana, erade di una storia e di un patrimonio fatti di tolleranza e di dialogo interreligioso e interconfessionale", ha dichiarato Giani.

Il presidente ha inoltre sottolineato il significato dell’iniziativa a cui ha preso parte il vescovo, definendola "una festa del dialogo e della partecipazione, un segno di quel pluralismo delle idee che è il vero lievito della cultura e delle civiltà umane per riaffermare i valori di tolleranza, dialogo e confronto che sono anche alla base dei principi ispiratori dello Statuto della Regione Toscana".

Vicinanza a monsignor Migliavacca è stata espressa anche dalla consigliera regionale del Partito Democratico Roberta Casini, che ha condiviso la posizione del presidente della Regione.

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