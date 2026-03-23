Sul nuovo sito web di Ausl Toscana centro tutte le info per pagare il ticket

L’Ausl Toscana centro informa che sul nuovo sito web sono online tutte le informazioni per il pagamento dei ticket, con indicazioni aggiornate per effettuare il versamento in modo rapido, sia agli sportelli sia online.

Il sistema di pagamento è integrato con pagoPA e registra il pagamento in tempo reale, rendendolo subito visibile agli operatori. Il ticket può essere pagato agli sportelli Cup e accettazione con Pos, ai totem automatici usando la tessera sanitaria, oppure in autonomia tramite home banking, App IO, App Toscana Salute e portale Iris della Regione Toscana.

Restano attivi anche i pagamenti sul territorio presso tabaccherie, uffici postali, banche, supermercati e altri punti autorizzati pagoPA. Non è necessario mostrare la ricevuta allo sportello, ma è consigliato conservarla per la detrazione fiscale.

Tutte le istruzioni sono disponibili sul nuovo sito web dell’Ausl Toscana centro, nella sezione dedicata a "Come fare per....Pagare il ticket".

Fonte: Azienda USL Toscana Centro - Ufficio Stampa

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