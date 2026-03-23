Castelfiorentino: parte la rassegna 'Diritti delle donne, emancipazione femminile'

Diritti delle donne, emancipazione femminile. Questo il titolo della Rassegna cinematografica che prenderà il via mercoledì 25 marzo nei locali della “Stanza Rossa” (via IV Novembre 2/d). La rassegna prevede 4 film, sempre di mercoledì sera con ingresso gratuito, ed è aperta a tutti i cittadini (orario proiezioni 21.15).

Organizzata dal Circolo del Cinema “Angelo Azzurro” UICC e dall’associazione culturale “La Stanza Rossa” in collaborazione con il Comune di Castelfiorentino, la rassegna si aprirà mercoledì sera con “C’è ancora domani”, di e con Paola Cortellesi, che ha riscontrato un grande successo di pubblico e numerosi riconoscimenti (tra cui sei David di Donatello e quello di miglior film straniero ai Golden Rooster Awards in Cina). Ambientato nell’Italia del secondo dopoguerra, il film rende omaggio al neorealismo italiano raccontando una stagione di paure di speranze, un’Italia ancora sospesa tra violenze e pregiudizi, facendo emergere le battaglie condotte in silenzio da tante donne per la conquista di maggiori diritti.

Mercoledì 1 aprile un thriller ambientato negli Stati Uniti: “I tre manifesti a Ebbing, Missouri”. Nel cuore di uno stato ancora prigioniero dell’eredità dello schiavismo, racconta la battaglia di una madre per sollecitare la Polizia a indagare sulla morte di sua figlia. Mercoledì 8 aprile un film storico-drammatico: “Suffragette”, incentrato sull’omonimo movimento dei primi del ‘900 che vide protagoniste le donne inglesi impegnate in una lotta per ottenere il riconoscimento del diritto di voto. Conclusione della rassegna mercoledì 15 aprile con “Povere creature”, uscito nel 2023: un racconto fantastico, surreale e sensuale, che richiama l’attenzione sul diritto all’autodeterminazione femminile.

La rassegna cinematografica fa parte di un più ampio progetto sull’80° anniversario della “prima volta” al voto da parte delle donne promosso dal Comune di Castelfiorentino e finanziato dalla Regione Toscana

“Sono molto felice – sottolinea l’Assessora alle Pari Opportunità e Memoria, Marta Longaresi – di aver potuto coinvolgere l’associazione “La Stanza Rossa” e il Circolo del Cinema “Angelo Azzurro” in questo progetto, attraverso una rassegna cinematografica aperta a tutti i cittadini, cui farà seguito nel mese di aprile una rassegna riservata alle scuole, dall’Istituto Comprensivo all’Enriques, che si svolgerà al Ridotto del Teatro in collaborazione con la Fondazione Teatro del Popolo. Una doppia opportunità, dunque, per rendere nuovamente omaggio a questa importante ricorrenza, come abbiamo fatto il 7 marzo e attraverso la mostra che rimarrà aperta fino a sabato 28 marzo allo spazio eventi del Circolo “Il Progresso”.

Il progetto promosso dal Comune di Castelfiorentino è organizzato in partenariato con Fondazione del Teatro del Popolo, ANPI Castelfiorentino, lega SPI CGIL Castelfiorentino, Istituto “F. Enriques”, Istituto Comprensivo, Circolo del Cinema “Angelo Azzurro” UICC e associazione culturale “La Stanza Rossa”.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio Stampa

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