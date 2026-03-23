Cocaina e metanfetamina in casa, arrestato 35enne a Pisa

Un uomo di 35 anni è stato arrestato dai carabinieri nei giorni scorsi nella zona della stazione ferroviaria di Pisa Centrale perché trovato in possesso di droga. La notizia è stata resa nota solo dopo l’udienza di convalida.

Secondo quanto riferito, il 35enne è stato fermato dai militari nei pressi dello scalo ferroviario con due involucri contenenti cocaina e sostanza da taglio. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire ulteriore stupefacente e denaro contante.

In casa i carabinieri hanno sequestrato 28,50 grammi di Mdphp, potente metanfetamina sintetica, 2,36 grammi di cocaina, circa 300 grammi di sostanza da taglio e 1.320 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Al termine delle formalità, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo. Il giudice ha convalidato l’arresto e confermato la misura cautelare, disponendo però la possibilità per l’indagato di uscire dall’abitazione per recarsi al lavoro.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa