Apre 'DesTEENazione', spazio multifunzionale per i giovani dell’Empolese Valdarno Valdelsa

Aprono le porte di DesTEENazione, lo spazio multifunzionale della zona Empolese Valdarno Valdelsa, nato grazie al progetto sperimentale di durata triennale finanziato con fondi FSE+ e FESR dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell’ambito del PN Inclusione 21-27.

La sede scelta è quella dell’Antico Ospedale San Giuseppe in via Luigi Paladini a Empoli, che mira così a diventare un punto di riferimento per il mondo giovanile, un luogo di partecipazione dove le ragazze e i ragazzi non sono spettatori, ma protagonisti capaci di incidere concretamente sul proprio presente.

L’inaugurazione della struttura, completamente ristrutturata nel 2025, si terrà venerdì 27 marzo alle ore 17. Al taglio del nastro interverranno vari rappresentanti delle istituzioni tra cui il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, la Consigliera Regionale e Presidente della Commissione Sviluppo economico e rurale Brenda Barnini, la Presidente della SdS Empolese Valdarno Valdelsa Francesca Giannì, il Sindaco del Comune di Empoli Alessio Mantellassi e tutti i sindaci del territorio.

Titolare del progetto è la Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa che ha costruito un percorso condiviso insieme a una rete di Enti del Terzo Settore (COeSO Empoli, con le cooperative Cora, Indaco, La Giostra, Coop21 e le associazioni Cetra, La Ruzzola e Polis).

LE DICHIARAZIONI - "La vera forza di questo progetto - spiega il Direttore della Società della Salute Franco Doni - risiede nella sua capacità di 'fare sistema' attraverso il Tavolo Adolescenti, lo strumento di governance che mette a sedere insieme istituzioni, scuole, terzo settore, servizi e i protagonisti del progetto ovvero gli adolescenti. Questo non è solo un centro giovani: è il cuore di un nuovo patto generazionale che mette il benessere dei ragazzi al centro dell'agenda di tutti i comuni dell'Empolese Valdarno Valdelsa”.

Un progetto, quindi, che parte da lontano, coinvolge una fitta rete di attori del territorio e porta avanti una strategia di intervento integrata che si articola su tre macroaree: l’aggregazione e l’accompagnamento socio-educativo, la prevenzione dell’abbandono scolastico e la sperimentazione nei contesti lavorativi e il sostegno psicologico.

“In questo progetto - aggiunge Fabrizio Fioretti, responsabile area progettazione di COeSO Empoli - approdano molte delle esperienze maturate negli anni di lavoro con e per le nuove generazioni. Esperienze che possono contare anche della capillare rete che la cooperazione sociale ha nel territorio e che è stata ed è centrale per avere il polso della situazione giovanile. Siamo quindi felici di poter oggi mettere in pratica una nuova tipologia di servizi, non propriamente tradizionali ma partecipativi e al passo con i tempi”.

Non si tratta quindi solo di un nuovo servizio, secondo la Presidente della Società della Salute, Francesca Giannì, ma “rappresenta una vera e propria scommessa sulle politiche giovanili del nostro territorio: perché investire su DesTEENazione significa dire ai nostri ragazzi e ragazze che la loro voce è la nostra priorità. Siamo convinti che puntare sui giovani non sia un costo, ma il più alto investimento per il futuro del nostro territorio”.

Così commenta il sindaco di Empoli, Alessio Mantellassi: “L’Antico Ospedale San Giuseppe si è aperto di nuovo alla popolazione dopo il 2008 con la mostra Provincia Novecento, adesso diventa casa per i giovani del circondario e non solo grazie alla Sds. Ci saranno tante attività rivolte a un’ampia fascia di età per tentare di costruire il futuro delle nuove generazioni assieme a loro. Il progetto DesTEENazione ha ricevuto finanziamenti importanti e permette di sperimentare tantissime buone pratiche. Quest’area della città, includendo la biblioteca Fucini, Palazzo Leggenda, l’ex Cinema La Perla, il liceo ‘Virgilio’, diventa un’area vissuta prevalentemente da ragazze e ragazzi. Empoli è a tutti gli effetti una seconda casa per i giovani di zona”.

LA GIORNATA INAUGURALE - Durante tutto il pomeriggio di inaugurazione sarà attiva un'area podcast con la diretta radio di Orme Radio, una postazione fotografica con Photobooth e la truccatrice Grazia D’Amaro, una zona dedicata ai giochi da tavolo, un’area multimediale nella quale sarà proiettato un video che racconta una delle prime azioni realizzate da DesTEENazione, un punto informazioni in cui sarà anche possibile lasciare consigli, pensieri e feedback in degli appositi box e uno spazio immersivo con l’esposizione dei lavori svolti per l’occasione nei centri giovani dei 15 comuni del territorio.

Con Fab Lab sarà poi possibile vedere e utilizzare alcune attrezzature digitali, come la stampante e lo scanner 3D e alle 18 è in programma un concerto rap con i Not Sober e Kevin Dj.

Protagonisti della giornata anche gli studenti e le studentesse dell’Istituto Enriques di Castelfiorentino che si occuperanno dell’accoglienza e del servizio catering e di quelli del Liceo Virgilio di Empoli, impegnati nell’area make up e nell’esposizione di alcune delle loro opere pittoriche.

APERTURE - Dal 27 marzo, lo spazio di DesTEENazione sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 19 e il sabato dalle 14 alle 20. Per tutte le info sulla giornata di inaugurazione e sul progetto: www.desteenazione-evv.it

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa