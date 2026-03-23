Divieto di transito in un tratto di viale Buozzi per lavori

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Lavori per 10 giorni ad aprile, divieto di svolta a destra da via Mario Fabiani

L'ordinanza 122 del 23 marzo 2026 interviene per regolare la viabilità durante dei lavori programmati di sostituzione della valvola di gas metano. Per cui, dalle 8 di mercoledì 1 aprile alle 18 di venerdì 10 aprile 2026 su viale Bruno Buozzi, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Mario Fabiani e il civico n.12, è istituito il divieto di transito e divieto di sosta con rimozione coatta su ambi i lati, per tutti ad eccezione dei mezzi necessari per concretizzare l’attività citata in premessa. Per via Mario Fabiani si istituisce il divieto di svolta a destra all'intersezione con viale Bruno Buozzi. 

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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