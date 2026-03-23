Divieto di transito in un tratto di viale Buozzi per lavori

L'ordinanza 122 del 23 marzo 2026 interviene per regolare la viabilità durante dei lavori programmati di sostituzione della valvola di gas metano. Per cui, dalle 8 di mercoledì 1 aprile alle 18 di venerdì 10 aprile 2026 su viale Bruno Buozzi, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Mario Fabiani e il civico n.12, è istituito il divieto di transito e divieto di sosta con rimozione coatta su ambi i lati, per tutti ad eccezione dei mezzi necessari per concretizzare l’attività citata in premessa. Per via Mario Fabiani si istituisce il divieto di svolta a destra all'intersezione con viale Bruno Buozzi.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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