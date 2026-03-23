Falso ambulatorio medico scoperto a Campi Bisenzio: blitz della guardia di finanza

Scoperto a Campi Bisenzio dalla guardia di finanza un falso ambulatorio medico. L'attività è stata prontamente interrotta ed è stato denunciato un cittadino di origine cinese che, come spiegato dalle fiamme gialle, "pur privo di qualsivoglia titolo di studio in ambito sanitario, era intento a effettuare visite mediche e a somministrare farmaci a ignari 'pazienti'".

L'operazione è stata condotta dai militari del secondo Nucleo operativo metropolitano Firenze dopo che, nell'immobile sede del falso ambulatorio, era stato notato un "frequente andirivieni di persone, tendenzialmente di nazionalità straniera, le quali si recavano all’interno dello stabile per poi uscirne dopo poche decine di minuti". Dopo una serie di servizi di osservazione, volti a scoprire le ragioni del flusso di persone nell'immobile, ad uso residenziale, i militari hanno individuato l'appartamento in questione e "hanno potuto constatare come lo stesso fosse stato convertito in un vero e proprio studio ambulatoriale, con tanto di sala d’attesa e lettino medico. Il titolare si presentava come medico, ma non è stato in grado di esibire agli operanti alcun titolo di studio riconosciuto sul territorio nazionale attestante la professione, né è risultato presente tra gli iscritti all’albo".

Nel corso della perquisizione, riferiscono ancora dalla guardia di finanza, sono stati sequestrati numerosi farmaci, sia italiani che stranieri, ed attrezzature sanitarie quali fiale, siringhe e flebo, oltre all’immobile stesso e al denaro contante rinvenuto sul posto, considerato provento delle visite mediche illecitamente svolte nel giorno dell’accesso. Il sedicente medico è stato segnalato all'autorità giudiziaria per il reato di "esercizio abusivo di una professione".

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