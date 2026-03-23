Guasto sulla rete idrica a Empoli, riparazione in corso

Acque comunica che a causa di un guasto sulla rete idrica nel comune di Empoli, verificatosi oggi, lunedì 23 marzo, sono in corso mancanze d’acqua nella zona industriale di Terrafino e a Ponte a Elsa. I tecnici sono sul posto e stanno procedendo con l’intervento di riparazione. Il ripristino del servizio è al momento previsto per le ore 11, e potrà essere accompagnato da temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati a esaurirsi in breve tempo.
Scusandosi per i disagi, Acque ricorda che per ogni ulteriore informazione o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.
Fonte: Acque SpA
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