I residenti della RSA Villa Serena in visita alla Tenuta di Castelfalfi per lo Spring Festival

Una mattina all’insegna della socialità, della bellezza e della primavera quella vissuta da un gruppo di residenti della RSA Villa Serena, ospiti della Tenuta di Castelfalfi in occasione dell’annuale Spring Festival, uno degli eventi più attesi della stagione nel territorio toscano.

Immersa nelle colline tra Firenze e Pisa, Castelfalfi, borgo medievale nel comune di Montaione, si è trasformata, anche quest’anno, in un grande palcoscenico a cielo aperto, animato da colori, musica e profumi primaverili.

La visita ha rappresentato un’importante occasione di uscita sul territorio e di partecipazione alla vita comunitaria; accompagnati dal personale, i residenti hanno potuto passeggiare tra gli stand, assistere agli spettacoli e condividere momenti di convivialità in un contesto naturale di grande fascino.

Lo Spring Festival di Castelfalfi, infatti ha offerto attività inclusive e accessibili, capaci di coinvolgere famiglie, bambini e anche persone fragili o anziane.

Per i residenti della RSA Villa Serena, la visita si è tradotta in sorrisi, emozioni e relazioni, dimostrando ancora una volta quanto sia fondamentale promuovere iniziative che favoriscano l’inclusione della cittadinanza e l'attenzione che Castelfalfi mantiene verso il sociale.

Fonte: Ufficio Stampa

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