In Toicana vince il No, ma con eccezioni: ecco la 'mappa' del Sì

In Toscana, dove il referendum costituzionale sulla giustizia ha registrato una vittoria netta del No con il 58,14% dei voti, la preferenza per il Sì si è manifestata in alcune aree specifiche, soprattutto nelle isole e in altri comuni della terraferma.

Sull’Isola d’Elba, il Sì ha primeggiato in sei comuni su sette: Campo nell’Elba 60,32%, Capoliveri 56,52%, Marciana 53,74%, Marciana Marina 50,28%, Porto Azzurro 57,34% e Portoferraio 51,90%, con la sola eccezione di Rio, dove ha prevalso il No con il 46,46%. Hanno votato in maggioranza Sì anche gli abitanti delle isole del Giglio (63,02%) e Capraia (53,09%), oltre a una decina di comuni della provincia di Grosseto, tra cui Capalbio.

Sulla terraferma, il Sì ha registrato la maggioranza in alcuni centri della Toscana settentrionale e centrale: Forte dei Marmi (58,39%) e Altopascio (53,31%) in provincia di Lucca; Montecatini Terme (57,42%) e Abetone Cutigliano (58,23%) in provincia di Pistoia; Poggio a Caiano (51,19%) nel Pratese; vittoria del Sì anche a Castiglion Fibocchi (55,54%) in provincia di Arezzo.

Anche nel Comprensorio del Cuoio risultati positivi per il Sì: a Santa Croce sull'Arno ha vinto il Sì con il 53,91% contro 46,09%. A Castelfranco il 53,98% ha votato Sì e anche a Santa Maria a Monte il Sì ha vinto con il 51,58%.