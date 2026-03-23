Incendio nella notte in una sala da ballo a San Giovanni Valdarno

Cronaca San Giovanni Valdarno
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(foto di repertorio)

Le fiamme hanno avvolto l'edificio. Nessuna persona risulta ferita

Un incendio è divampato nella notte in una sala da ballo nel comune di San Giovanni Valdarno, in provincia di Arezzo. Nessuna persona risulta essere rimasta ferita. Secondo quanto riferito dai soccorritori tre persone, che erano presenti nel locale al momento dell'evento, sono rimaste incolumi.

Sul posto intorno alle 23.30 sono intervenuti i vigili del fuoco con squadre da Arezzo, Valdarno e il supporto della squadra di Figline Valdarno, con più mezzi tra cui due Aps (autopompaserbatoio) e Apb (autobottepompe) per domare l'incendio. Intervenuti inoltre soccorsi sanitari inviati dal 118, polizia locale e carabinieri per i rilievi di competenza.

All'arrivo dei vigili del fuoco la struttura risultava completamente avvolta dalle fiamme: le squadre hanno provveduto a spegnere il rogo, ormai generalizzato, e alle successive operazioni di raffreddamento e messa in sicurezza del locale. In corso di accertamento le cause dell'incendio.

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