Firenze, incendio in via Cavoir: 5 ciclomotori in fiamme

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Secondo quanto appreso l'incendio interesserebbe alcuni ciclomotori. Non sono note le cause del rogo

Incendio in via Camillo Cavour a Firenze dove i Vigili del Fuoco sono intervenuti dalle ore 13 per domare le fiamme. le operazioni sono terminate intorno alle 14.

Secondo quanto riferito, il rogo avrebbe coinvolto cinque ciclomotori, di cui uno con doppia alimentazione elettrica vicino a una stazione di ricarica.

Sul posto sono intervenuti una squadra e un'autobotte, con il funzionario dei Vigili del Fuoco.

Per precauzione è stato evacuato un asilo di infanzia vicino alla corte adiacente, a causa della presenza di fumi, ma non ci sono persone rimaste coinvolte. Una persona è stata assistita da un equipaggio sanitario dopo essere stata evacuata dai Vigili del Fuoco con la maschera di soccorso.

L'incendio avrebbe causato alcuni danni alla facciata dell'immobile e agli infissi dei locali del CED.

Le cause del rogo non sono ancora note.

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