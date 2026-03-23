Incidente in A11, riaperto tratto tra Firenze Peretola e Sesto Fiorentino

Cronaca Firenze
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Poco prima delle 9 sull'autostrada A11 Firenze-Pisa è stato riaperto il tratto tra Firenze Peretola e Sesto Fiorentino, in direzione Pisa, precedentemente chiuso in seguito a un incidente autonomo avvenuto, intorno alle 7.30, all'altezza del km 0 in direzione Pisa.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorsi sanitari, le pattuglie della polizia stradale e il personale del 4° tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia.

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