Incidente in moto a La Scala, 52enne in codice rosso

Un uomo di 52 anni è rimasto ferito dopo un incidente stradale nel comune di San Miniato. I fatti sono avvenuti in via Pagano nella frazione de La Scala verso le 17.30 di oggi, lunedì 23 marzo.
L'uomo era in sella alla sua moto quando, per motivi da chiarire, è finito a terra. La dinamica ancora non è stata resa nota. Si sa che ha subito un trauma cranico.
Sul posto sono intervenuti i sanitari inviati dal 118, la Misericordia di San Miniato Basso ha portato il ferito in ospedale in codice rosso. L'uomo non è in pericolo di vita, è adesso all'ospedale di Empoli.
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