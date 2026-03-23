Infiorata dell’Annunciazione, successo di visite a Pisa

Grande successo di visite registrato alla Chiesa di Santa Maria della Spina nei giorni di sabato 21 e domenica 22 marzo, quando la chiesa è rimasta aperta per permettere la visita all’Infiorata dell’Annunciazione realizzata dalla Proloco di Fucecchio in occasione del Capodanno pisano. Sono state circa 3.500 le persone, tra cittadini e turisti, che si sono fermate ad ammirare la riproduzione floreale di un’immagine dell’Annunciazione, allestita sul pavimento della chiesa nel corso della giornata di sabato. Circa 1.500 le presenze registrate sabato e quasi 2.000 nella giornata di domenica.

«L’Infiorata – commenta l’assessore alle tradizioni della storia e dell’identità di Pisa, Filippo Bedini – è come sempre uno dei momenti più attesi delle celebrazioni del Capodanno pisano. L’ampio gradimento registrato, già nei primi due giorni di esposizione, conferma un successo che ci aspettavamo, vista la qualità del lavoro realizzato, ma che ha comunque superato le previsioni. Particolarmente significativo è stato anche l’interesse per la fase di allestimento: nella sola giornata di sabato si sono registrate circa 1.500 presenze, a dimostrazione di quanto questo evento coinvolga il pubblico anche per il fascino delle sue fasi preparatorie. Invito tutti a visitare la Chiesa della Spina, uno dei gioielli architettonici della nostra città, per ammirare un’opera che porta con sé l’atmosfera primaverile e richiama una tradizione fondamentale per il calendario alfeo come l’Annunciazione».

Sarà possibile ammirare l’opera floreale dentro la Chiesa della Spina fino a giovedì 26 marzo, con orario 9-19 e a ingresso gratuito.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa