Montelupo Fiorentino, accolti altri due ricorsi contro l'autovelox

Il giudice di pace di Empoli ha accolto nelle ultime settimane le istanze di due automobilisti decidendo che l'Unione gli dovrà restituire i proventi delle multe dell'autovelox di Montelupo Fiorentino. I verbali in questione risalgono a giugno 2025. In uno dei due casi, le spese accessorie sono risultate modeste. A riportare la notizia è La Nazione.

Secondo quanto riportato, l'Unione dei Comuni non avrebbe presentato appello, pur essendo pendenti altri ricorsi simili, e visto che le cifre in gioco non erano elevate.

La questione di Montelupo è annosa: già nel 2018 l'allora sindaco Paolo Masetti aveva spiegato che la mancanza delle distanze previste dal codice della strada per la collocazione della segnaletica è all’origine delle contestazioni. Tuttavia, ogni volta che il Comune ha fatto ricorso in appello, il Tribunale ordinario di Firenze aveva confermato la validità dell'autovelox.

Resta ora da vedere quale sarà l'esito dei ricorsi ancora pendenti presso la Corte d'Appello di Firenze.

Notizie correlate