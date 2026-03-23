Montelupo Fiorentino, accolti altri due ricorsi contro l'autovelox

Cronaca Montelupo Fiorentino
Condividi su:
Leggi su mobile
foto di archivio

Il Giudice di Pace di Empoli ha disposto la restituzione delle multe a due automobilisti. L'Unione dei Comuni non avrebbe presentato appello

Il giudice di pace di Empoli ha accolto nelle ultime settimane le istanze di due automobilisti decidendo che l'Unione gli dovrà restituire i proventi delle multe dell'autovelox di Montelupo Fiorentino. I verbali in questione risalgono a giugno 2025. In uno dei due casi, le spese accessorie sono risultate modeste. A riportare la notizia è La Nazione.

Secondo quanto riportato, l'Unione dei Comuni non avrebbe presentato appello, pur essendo pendenti altri ricorsi simili, e visto che le cifre in gioco non erano elevate.

La questione di Montelupo è annosa: già nel 2018 l'allora sindaco Paolo Masetti aveva spiegato che la mancanza delle distanze previste dal codice della strada per la collocazione della segnaletica è all’origine delle contestazioni. Tuttavia, ogni volta che il Comune ha fatto ricorso in appello, il Tribunale ordinario di Firenze aveva confermato la validità dell'autovelox.

Resta ora da vedere quale sarà l'esito dei ricorsi ancora pendenti presso la Corte d'Appello di Firenze.

Notizie correlate

Lastra a Signa
Cronaca
12 Marzo 2026

Incidente in Fi-Pi-Li tra Lastra a Signa e Ginestra: code verso Pisa

Incidente questa mattina intorno alle 8 in Fi-Pi-Li, tra Lastra a Signa e Ginestra Fiorentina in direzione Pisa/Livorno. Per cause in corso di accertamento un camion cisterna coinvolto è rimasto [...]

Empoli
Cronaca
14 Febbraio 2026

Sorpreso con l'eroina, arrestato a Empoli

Un 31enne di origini nigeriane è stato messo in manette a Empoli dalla polizia. L'uomo è stato controllato dagli agenti e trovato in possesso di trentacinque grammi di eroina e [...]

Capraia e Limite
Cronaca
9 Febbraio 2026

Scontro sulla Sp Limitese, si cercano testimoni

Sabato 7 febbraio alle 15.45 si è verificato uno scontro fra una BMW con a bordo due persone e una Seat Ibiza con il solo conducente, in via Provinciale Limitese, [...]



Tutte le notizie di Montelupo Fiorentino

<< Indietro

torna a inizio pagina