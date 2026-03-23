Montespertoli, al via le richieste per 'IoStudio': fino a 500 euro per gli studenti

Da oggi, lunedì 23 marzo, gli studenti e le studentesse iscritti per l'anno scolastico 2025/2026 presso un istituto della scuola secondaria di secondo grado, residenti a Montespertoli, possono richiedere la borsa di studio ministeriale "IoStudio". C'è tempo fino al 17 aprile 2026 per presentare domanda online e ottenere un contributo fino a 500 euro da spendere in libri, trasporti e attività culturali.

Il beneficio è riservato alle famiglie con ISEE 2026 non superiore a 15.748,78 euro. In Toscana il voucher parte da 250 euro, ma la Regione Toscana si riserva di alzare l'importo in base alle risorse disponibili e al numero di richieste pervenute. Se invece le domande superano i fondi stanziati, verrà stilata una graduatoria: avranno la precedenza le famiglie con ISEE più basso e a parità di condizioni gli studenti più giovani.

La domanda si presenta esclusivamente online sulla piattaforma SiMeal — accessibile con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi — e può essere inviata da un genitore, da chi esercita la tutela legale, o dallo studente stesso se maggiorenne. Un dettaglio a cui prestare attenzione: il codice meccanografico dell'istituto frequentato va inserito correttamente, pena l'esclusione. Chi frequenta un corso serale deve indicare il codice specifico di quell'indirizzo, non quello generale della scuola.

Restano esclusi dalla misura gli studenti che già beneficiano del contributo Libri Gratis.

Una volta raccolte le domande, il Comune trasmetterà l'elenco alla Regione Toscana, che elaborerà una graduatoria unica regionale da inviare al Ministero dell'Istruzione. Il voucher viene poi erogato direttamente dal Ministero e può essere riscosso gratuitamente presso qualsiasi ufficio postale.

Come fare domanda: montespertoli.simeal.it/sicare/benvenuto.php

Sarà anche garantito presso lo Sportello Informativo del CIAF (Montespertoli Via Sonnino, 13 - tel. 0571.600258 – mail: ciaf@comune.montespertoli.fi.it) un servizio di supporto per la presentazione di tale domanda nei seguenti giorni e orari: martedì dalle 9:00 alle 13:00, mercoledì dalle 15:00 alle 19:00 e giovedì dalle ore 15:00 alle 19:00.

Informazioni complete sul sito della Regione Toscana: https://www.regione.toscana.it/voucher-io-studio

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa

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