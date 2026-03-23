Movimento Shalom: "Solidarietà al Vescovo di Arezzo aggredito verbalmente sui social"

Attualità San Miniato
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(foto gonews.it)

"Il Movimento Shalom esprime la massima solidarietà al Vescovo di Arezzo, Andrea Migliavacca, aggredito verbalmente sui social per aver partecipato alla festa di fine Ramadan. Un gesto di fratellanza che anche noi, con la partecipazione di don Andrea Cristiani, abbiamo compiuto lo scorso 20 marzo nel comprensorio del cuoio.

La nostra storia parla chiaro:

• Nei paesi musulmani, Shalom ha sempre ricevuto un'accoglienza straordinaria.

• Gli Imam partecipano regolarmente alle nostre preghiere e don Andrea ha portato la sua parola nelle moschee più prestigiose dell’africa.

• In Italia abbiamo vissuto momenti spirituali indimenticabili, come l’incontro fraterno a Roma durante l’Anno Santo, proprio davanti alla Basilica di Santa Maria Maggiore, dove si trova la tomba di Papa Francesco.

Non ci lasceremo intimidire. Il razzismo e l'intolleranza che corrono sui social sono una propaganda che cerca il consenso dei "disumani", ma noi sappiamo che l'unica alternativa alla guerra è la conoscenza reciproca.

L'appuntamento: 19 Giugno a La Verna

Invitiamo tutti a unirsi a noi e ai nostri fratelli e sorelle musulmani nell'ottavo centenario delle morte di San Francesco, il Santo del dialogo e dell'amicizia con l'Islam.

Gesù, il "fuorilegge" dell'amore che ancora oggi disturba i cuori induriti, in modo particolare di quei cattolici ottusi e retrogradi, ci ha insegnato che solo l'amore cambia il mondo. L'odio e il razzismo sono il cancro della nostra società: noi scegliamo, sempre e ovunque, la via della Pace".

Movimento Shalom ODV

Fonte: Movimento Shalom onlus

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