I Musei della Toscana aderenti all'iniziativa organizzano i campus pasquali per bambine, bambini, ragazze e ragazzi dal titolo S-Passo al Museo: in vacanza dalla scuola è vietato annoiarsi.

Un'attività speciale che permetterà ai partecipanti di giocare con l'arte e la cultura, sviluppare la propria creatività e conoscere la natura.

A Empoli le date sono quelle di giovedì 2, venerdì 3 e martedì 7 aprile, al Museo del Vetro di via Ridolfi, 70. L'iniziativa empolese si chiama Pigmenti di Luce: un viaggio affascinante alla scoperta della luce e dei colori, dove curiosità scientifica e creatività artistica si incontrano. Durante il Campus, i partecipanti esploreranno il mondo della luce tramite esperimenti divertenti, osservazioni e attività artistiche.

Sarà possibile partecipare a tutti e tre i giorni o scegliere uno o due dei giorni in programma.

INFO E PRENOTAZIONI - Possono partecipare bambine e bambini tra i 6 e gli 11 anni. Il campus dura dalle 8.30 alle 13 e la prenotazione è obbligatoria (massimo 15 partecipanti). Prezzo 15 euro per il singolo giorno, 30 euro per tre giorni.

È previsto lo sconto del 10% per soci Unicoop Firenze.

Contatti: 0571 757067 | empolimusei@comune.empoli.fi.it

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa