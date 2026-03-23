Nuova mostra di arte visita all'ex Fornace Pasquinucci

Il 27-28-29 Marzo 2026 presso lo Spazio Espositivo " ex Fornace Pasquinucci", piazza Dori Capraia Fiorentina (Fi); si terrà la Mostra di Arte Visiva Contemporanea dal titolo: “Là dove l' Occhio non arriva l'Invisibile ci guarda, Quattro Artisti, Quattro modi di vedere Oltre”.

I quattro Artisti esposti sono: Diletta Rinaldi, Vanessa Mancini, Francesco Bagnoli, Simome Bellucci. Sabato 28 marzo ore 18, l’inaugurazione

L'occhio umano avanza, misura, pretende di definire le forme; ma la pittura, quando è autentica, scava più in profondità di quanto la pupilla possa sopportare.

In questo spazio che sfugge alla vista nasce la necessità della mostra: quattro artisti, quattro fessure nel buio, quattro modi di spingere lo sguardo oltre il limite rassicurante della superficie. Qui il visibile è solo un pretesto: non importa ciò che si riconosce, ma ciò che accade mentre qualcosa ci osserva da dietro l'immagine. Le opere presentate non descrivono un mondo: lo interrogano. Non raccontano una verità: la incrinano. L'invisibile è la memoria che si infiltra nella materia, il silenzio che scava nelle ombre. Qui l'immagine non consola: mette a disagio, affila l'incertezza, costringe il corpo dello spettatore a chiedersi chi osserva chi. Quattro artisti attraversano questo confine con linguaggi diversi, ma con lo stesso impulso: concedere un volto all'indefinito, dare carne al non detto, trasformare l'ombra in interlocutore. Perché se la vista si ferma, la sensibilità continua. Quando l'occhio abdica, resta il brivido: l'invisibile ci sta guardando.

La mostra ha il patrocinio del Comune di Capraia e Limite.