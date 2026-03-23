A Firenze parte 'Più sicuri insieme': la campagna della Polizia contro le truffe

Con la collaborazione dei Quartieri della città di Firenze, la Polizia di Stato ha avviato una campagna dedicata all’informazione e alla sensibilizzazione a favore dei cittadini per prevenire ed evitare raggiri e inganni.

Il primo incontro si terrà domani martedì 24 marzo alle ore 15.30 presso il Circolo Pensionati Isolotto, in via delle Mimose 8.

L’iniziativa costituisce la prima tappa di un percorso più ampio che toccherà tutti i quartieri della città nelle prossime settimane.

Gli incontri in programma saranno occasione di approfondimento, di informazione e confronto, aperto a tutti, per imparare a riconoscere ed evitare episodi di truffa, attraverso esempi concreti e consigli pratici forniti dal personale della Polizia di Stato della Questura di Firenze.

Un significativo contributo sarà prestato anche dall’Associazione Aleteia – Servizio Supporto Vittime di reato.

Fonte: Questura di Firenze -Ufficio Stampa

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