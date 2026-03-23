Radici & Calici: una serata vegana al Ristorante Sesamo di Fucecchio

Cinque portate, cinque vini certificati e un percorso guidato tra sapori, abbinamenti e storie. Giovedì 26 marzo alle 20:30, il ristorante Sesamo di Fucecchio ospita una serata evento dedicata interamente alla cucina vegana.

L'idea nasce dall'incontro tra Francesco Taddei, titolare del Sesamo, e Stefano Genero, pasticcere vegano e autore della pagina Instagram Un Acero in Poltrona. Stefano è cliente abituale del ristorante, che da tempo propone opzioni vegane nel proprio menù. Da una chiacchierata tra i due è nata la proposta di collaborare per una serata speciale.

"Da cosa nasce cosa", racconta Taddei ai microfoni di Cristina Ferniani a Radio Lady, "abbiamo detto: perché non facciamo qualcosa di nuovo e rompiamo la routine? Qua in zona c'è veramente poca scelta vegetale. Facciamo una serata speciale, aperta a tutti, anche ai non vegani?".

Il menù

La serata prevede cinque portate — tre salate e due dolci — ciascuna abbinata a un vino vegano certificato. La parte salata sarà curata da Francesco Taddei, che ha scelto piatti semplici e riconoscibili, lontani dai tecnicismi che spesso si associano alla cucina vegana: una crema di ceci con ceci croccanti, dei fusilloni al ragù di lenticchie e, come terza portata, una bistecca di cavolfiore.

"Ho voluto evitare ingredienti particolari come il tofu o il seitan", spiega Francesco, "e puntare su cose vegetali semplici, che tutti possono apprezzare".

I dolci sono invece firmati da Stefano Genero, che ha pensato a due proposte diverse per consistenze, sapori e presentazione. La prima è una tatin di mele in chiave moderna, in versione monoporzione con caramello salato e gel di limone. La seconda è il grande classico italiano: il tiramisù, reinterpretato in chiave vegana.

Sfida non da poco, come ammette lo stesso Stefano: "l tiramisù è sempre una sfida, anche in versione onnivora. In chiave vegana lo scalino è ancora più alto, perché c'è un'aspettativa precisa".

Un percorso guidato

La serata non sarà una semplice cena, ma un vero e proprio percorso esperienziale. Ogni portata verrà presentata e raccontata dai protagonisti, così come ogni vino in abbinamento. "I nostri ospiti saranno accompagnati", promette Francesco, "e noi interverremo a ogni passaggio". Un format che trasforma la tavola in un momento di scoperta e condivisione.

Chi è Stefano Genero

Vegano da sedici anni — inizialmente vegetariano — Stefano si è avvicinato alla cucina proprio come conseguenza della propria scelta alimentare. "Essere costretto a metterti in gioco cambia le regole", racconta. Durante il lockdown ha formalizzato la sua passione con un percorso di studi in pasticceria vegana e crudista, lavorando poi in una pasticceria vegana a Firenze, in un bistrot a Pietrasanta e approdando ora come chef per le colazioni in un agriturismo vegano a San Gimignano.

La sua pagina Instagram Un Acero in Poltrona — dove le fotografie e le descrizioni sono curate dalla moglie — raccoglie le sue creazioni con grande attenzione estetica.

Come prenotare

I posti disponibili sono circa 40. È possibile prenotare:

Chiamando direttamente il ristorante Sesamo allo 0571 183 3662

Scrivendo su Instagram: @sesamo.restaurant

Tramite il tasto "Prenota" su Google Maps

Ristorante Sesamo

Via Anelli 2, Fucecchio (Firenze)

0571 183 3662

Sito: sesamo.site