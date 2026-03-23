Referendum, Meloni: "Rispettiamo la decisione". Dal centrosinistra toscano: "Segnale di rilievo"

Il referendum sulla giustizia ha visto vincere il fronte del No. Sia in Toscana sia nel resto d'Italia il No ha ottenuto la maggioranza, per la gioia perlopiù del centrosinistra e della sinistra.

Queste le parole di Giorgia Meloni, la presidente del Consiglio che parteggiava per il Sì: "Gli italiani hanno deciso. E noi rispettiamo questa decisione.

Andremo avanti, come abbiamo sempre fatto, con responsabilità, determinazione e rispetto verso il popolo italiano e verso l’Italia".

Così il ministro della Giustizia Carlo Nordio: "Prendo atto con rispetto della decisione del popolo sovrano. Il nostro intendimento era quello di attuare definitivamente il progetto ideato da Giuliano Vassalli con il processo accusatorio e consacrato dall'articolo 111 della Costituzione che definisce il giudice terzo ed imparziale. Abbiamo impiegato tutte le nostre energie per spiegare, in termini accessibili, la complessità di questa riforma. Non è nostra intenzione attribuire o meno a questo voto un significato politico".

Di seguito le altre reazioni dalla politica.

Giani analizza il voto in un video

Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, ha dichiarato: "Orgoglio e soddisfazione per una Toscana che in questo referendum ha saputo essere la prima regione nella scelta del No, contribuendo in modo determinante all'affermazione di un indirizzo politico che dice a questo governo: giù le mani dal controllo politico e dall'indebolimento dell'autogoverno della magistratura come ordine indipendente e autonomo. Un successo netto che non lascia adito a discussioni".



Parrini (PD): "Popolo di sana Costituzione"

"Il popolo italiano si conferma di sana e robusta Costituzione. Alla propria Costituzione vuole un gran bene. E se qualcuno prova a manometterla - specie se lo fa con prepotenza, e specie se è al governo e sta governando male - viene duramente e massicciamente punito. Questo dicono l'alta affluenza e i netti risultati del referendum sulla magistratura". Lo dichiara il senatore del PD Dario Parrini, vicepresidente della commissione Affari costituzionali.

Fossi (PD): "Forza di una comunità democratica viva"

“La straordinaria partecipazione registrata in Toscana – regione con migliore affluenza insieme all’Emilia-Romagna - conferma la forza di una comunità democratica viva, che sceglie di essere protagonista. Nelle piazze, nei circoli e nei luoghi di lavoro abbiamo costruito un confronto autentico, capace di andare oltre le semplificazioni e le narrazioni superficiali. Il risultato di oggi dimostra che quando si investe nella qualità del dibattito pubblico e nella presenza sui territori, i cittadini rispondono con responsabilità e determinazione. Da qui ripartiamo, con l’obiettivo di continuare a lavorare per una giustizia più equa, efficace e condivisa. È stata sconfitta l’arroganza della destra, che ha voluto politicizzare in ogni modo questo tema. Sono state fermate e respinte anche le pulsioni autoritarie di chi avrebbe voluto rendere il potere giudiziario subalterno all’esecutivo. È un grande segnale per la democrazia nel nostro Paese” dichiara Emiliano Fossi, segretario PD TOSCANA.

Lio (PD): "Segnale civile di rilievo"

“La vittoria del No al referendum sulla giustizia rappresenta un segnale politico e civico di grande rilievo, che non può essere ridotto a una semplice scelta elettorale. È il risultato di una partecipazione straordinaria, che ha visto la Toscana distinguersi tra le regioni più attive del Paese, facendo registrare il miglior dato di affluenza insieme all’Emilia-Romagna. Questo risultato nasce da un lavoro profondo e capillare: da gennaio a oggi sono state organizzate 252 iniziative su tutto il territorio, costruendo un percorso reale di informazione, confronto e consapevolezza. Quello uscito dalle urne è dunque un voto consapevole, maturo e resistente, frutto di un impegno collettivo che ha saputo parlare alle persone con serietà e rispetto” Stefania Lio, vicesegretaria Pd Toscana.

Marasco (Cgil Firenze): "Segnale importante"

Bernardo Marasco (segretario generale Cgil Firenze): “C’è intanto grande soddisfazione per la partecipazione, poi Firenze si conferma ai vertici nazionali del No, dando una grande risposta di consapevolezza: ringrazio tutti e tutte coloro che si sono impegnati. Un segnale importante: fiorentine e fiorentini hanno capito il momento, hanno saputo difendere la Costituzione e i suoi principi, ribadendo l’importanza di una giustizia autonoma ed equilibrata. Il governo ora deve ascoltare la voglia di partecipazione e di essere ascoltata da parte della cittadinanza, ora inizia una nuova fase”.

Rossi (Cgil Toscana): "C'è soddisfazione"

Rossano Rossi (segretario generale Cgil Toscana): “Esprimiamo soddisfazione per l’esito del referendum sulla giustizia, che vede la nostra regione ai vertici per affluenza e preferenze per il No. E’ frutto anche del grande impegno profuso in queste settimane dalla nostra organizzazione e dalle altre forze che si sono mobilitate. Un sentito ringraziamento va a tutte le militanti e i militanti che hanno contribuito con passione e determinazione. Il voto conferma l’attenzione e il senso civico delle cittadine e dei cittadini toscani, capaci di difendere i valori della Costituzione, l’equilibrio del sistema democratico e una giustizia equa. Dall’Italia e dalla Toscana arriva oggi un messaggio chiaro al Governo: per governare non si comanda, ma si ascolta e ci si confronta, a partire dalla voce di lavoratrici, lavoratori, pensionate e pensionati, che sono il motore del Paese. C’è una forte domanda di pace e di giustizia sociale che va ascoltata. Su questi temi la CGIL continuerà a essere mobilitata”

Iannello (Rifondazione Pisa): "Il voto di oggi conserva l’impianto democratico del nostro Paese"

Il risultato del referendum sulla riforma della giustizia segna una significativa affermazione del NO, che prevale con oltre il 54% dei voti.

In provincia di Pisa supera il 58% mentre nel comune di Pisa arriva al 64%. Si tratta di un esito chiaro, maturato attraverso un’alta partecipazione popolare, particolarmente rilevante in Toscana e nella provincia di Pisa, dove si è registrata una mobilitazione straordinaria.

Questo voto dimostra ancora una volta che, quando si tenta di manomettere la Costituzione, la cittadinanza si attiva con forza per difenderla. È un segnale potente di consapevolezza democratica e di attaccamento ai principi fondamentali della nostra Repubblica nata dalla Resistenza antifascista.

Un elemento decisivo di questo risultato è rappresentato dal voto giovanile, che con ogni probabilità ha costituito l’ago della bilancia. Le nuove generazioni hanno scelto di partecipare e di prendere posizione, dimostrando una forte sensibilità democratica e una chiara volontà di difendere i diritti e gli equilibri costituzionali.

Il risultato referendario rappresenta un forte indebolimento politico del Governo Meloni e delle sue ambizioni, comprese le future velleità di procedere verso il premierato. Il messaggio che arriva dal Paese è inequivocabile: non si accettano forzature istituzionali né riforme che mettano a rischio gli equilibri democratici.

Rifondazione Comunista esprime un sentito ringraziamento alla larghissima rete di associazioni, partiti, sindacati e realtà sociali che hanno lavorato instancabilmente per il NO. Un impegno diffuso e determinato che ha contribuito in modo decisivo a questo risultato. In tutta la nostra provincia la mobilitazione è stata preziosa e i risultati sono inequivocabili.

Allo stesso tempo, vogliamo sottolineare che quando milioni di persone si mobilitano è perché avvertono concretamente il rischio di vivere in una democrazia peggiore. Questa partecipazione va oltre le organizzazioni: è espressione diretta di un popolo che non vuole arretrare sui diritti e sulle garanzie.

Il voto di oggi conserva l’impianto democratico del nostro Paese, ma indica anche con forza la volontà di rilanciare in avanti la qualità della nostra democrazia, rafforzandola, rendendola più giusta, più partecipata e più vicina ai bisogni reali delle persone.

Nardella (PD): "Si ferma una riforma sbagliata"

“Una valanga di No in ogni parte del Paese manda un messaggio forte e chiaro. Ha vinto la Costituzione. Ha vinto la democrazia. Avevamo detto con determinazione che questa riforma avrebbe lacerato inutilmente l’Italia, mettendo a rischio equilibri fondamentali della nostra democrazia. Nonostante mesi di propaganda, gli italiani non si sono lasciati convincere e hanno ribadito con il voto la centralità dell’autonomia della magistratura e della separazione dei poteri. A tutte e a tutti coloro che ci hanno creduto, che si sono mobilitati e che hanno partecipato, va il nostro grazie più sincero. Da questo risultato arriva un’indicazione netta: la Costituzione non si piega agli interessi di parte, ma va attuata davvero, fino in fondo, in ogni sua parte. Adesso guardiamo avanti con più fiducia, più unità e più coraggio” così l’europarlamentare Pd-S&D Dario Nardella.

Bezzini (PD): "Difesa la Costituzione"

“La Toscana, con oltre un milione di NO, ha dato un contributo straordinario alla difesa della Costituzione. Con un’affluenza superiore al 66 per cento, la nostra regione si conferma tra quelle con il più alto livello di partecipazione. Un risultato di cui siamo davvero orgogliosi, a tutela dei principi costituzionali, che respinge un’impostazione che rischiava di alterare gli equilibri tra i poteri dello Stato senza affrontare i problemi reali della giustizia. La Toscana si conferma una terra profondamente radicata nei valori costituzionali, capace di esprimere una mobilitazione ampia e diffusa. Voglio ringraziare tutte le volontarie e i volontari, le associazioni, i sindacati, le realtà civiche e le forze politiche, a partire dal Partito Democratico, che in questi mesi hanno costruito, in ogni territorio, un impegno capillare per informare e riportare le persone al voto. Difendere la Costituzione significa difendere la qualità della nostra democrazia. Da qui deve ripartire il confronto nel Paese, con un impegno concreto per la tutela dei diritti, il miglioramento della qualità della vita e un accesso più equo ai servizi in tutti i territori”. È quanto dichiara Simone Bezzini, capogruppo Pd in Consiglio regionale, a seguito del voto sul referendum sulla giustizia.

Bechini (Rifondazione Pistoia): "Miracolo di partecipazione popolare"

Viva l'Italia antifascista che, con uno straordinario miracolo di partecipazione popolare, ancora una volta ha salvato la Costituzione nata dalla Resistenza. Ora uniamoci per mandare a casa Giorgia Meloni e impedire alla destra di fare altri danni.

Ha vinto il NO al tentativo di mettere in discussione l'autonomia della magistratura, cardine della nostra democrazia costituzionale. Questo è un voto contro la corruzione, le mafie, la demagogia razzista e forcaiola. Pistoia ha respinto con il 59,18% di NO l’ennesimo tentativo di stravolgere la Costituzione.

Escono sconfitti politicamente Giorgia Meloni e gli eredi di Almirante, Licio Gelli e Berlusconi.

Escono battute le due destre, quella fascioleghista e berlusconiana e quella che per troppo tempo ha voluto indirizzare il centrosinistra con posizioni che hanno agevolato la destra culturale e il suprematismo culturale occidentalista fautore di “guerre preventive” e aggressioni.

Il risultato clamoroso di oggi dimostra che l'attuazione della Costituzione è la base su cui va costruito un fronte unitario che sconfigga la destra alle prossime politiche.

Tanti giovani hanno contribuito a questa vittoria, dopo aver contestato la complicità col genocidio del popolo palestinese. Adesso dobbiamo e possiamo costruire una valida alternativa anche alle prossime elezioni comunali di Pistoia raccogliendo il bisogno di libertà e di partecipazione che emerge chiaramente da questo risultato referendario.

Invitiamo tutto il popolo della Costituzione a partecipare sabato 28 marzo a Roma alla manifestazione nazionale NO KINGS contro il riarmo e la guerra che si svolgerà in contemporanea con gli Stati Uniti e altre capitali europee.

Mazzeo (PD): "Un No forte e chiaro"

"Oggi l'Italia ha detto un grande NO, forte e chiaro!

Non solo la maggioranza degli italiani ha bocciato la riforma della magistratura, ma ha soprattutto detto NO al disegno autoritario della destra, NO alle menzogne e alla becera propaganda con cui Meloni, Salvini, La Russa, Nordio e compagnia hanno riempito questa campagna elettorale.

Questo referendum ha dimostrato che questa destra si può battere: le elezioni politiche saranno una sfida ancora più difficile, ma se saremo capaci di affrontarle con un centrosinistra davvero unito intorno a un programma condiviso (come successo in Toscana) possiamo farcela!

P.S. Questo coro è stata una straordinaria prova di partecipazione democratica. E sono davvero orgoglioso che ancora una volta la Toscana sia stata una delle regioni con l’affluenza più alta del Paese.

Il 64% del No a Pisa e il 58% in provincia sono un risultato davvero straordinario anche in vista delle sfide future".

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