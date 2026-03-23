Referendum Giustizia, i risultati live dai seggi della Toscana

Si sono chiusi alle ore 15 di oggi, lunedì 21 marzo, i seggi per il Referendum sulla Giustizia (il referendum popolare confermativo della legge costituzionale "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare"). Dalle ore 14 sarà possibile seguire qui la diretta live di gonews.it, con gli aggiornamenti dai seggi per la Toscana.
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