Spaccio al Parco Zamfir, due arresti dei carabinieri a Firenze

Operazione dei Carabinieri contro lo spaccio di droga al Parco Zamfir, nella zona di Ugnano, dove due uomini di nazionalità marocchina sono stati arrestati con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. L’intervento è stato eseguito nel pomeriggio del 16 marzo dai militari del Nucleo Operativo della Compagnia Firenze Oltrarno, al termine di un servizio mirato di osservazione nell’area verde.

Secondo quanto ricostruito, i due avevano organizzato un sistema di vendita ben definito: uno recuperava la droga nascosta nella vegetazione, mentre l’altro si occupava della consegna agli acquirenti. Durante la perquisizione i Carabinieri hanno sequestrato 7 dosi di cocaina e 600 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Nel corso degli accertamenti è stato individuato anche un cliente residente a Scandicci, che avrebbe ammesso di aver acquistato stupefacenti da uno degli arrestati per diversi anni, a partire dal 2016 fino a tempi recenti.

Su disposizione del pubblico ministero, i due sono stati portati nel carcere di Sollicciano. Il 19 marzo il giudice per le indagini preliminari ha convalidato gli arresti, disponendo per uno degli indagati l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.