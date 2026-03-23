SUEV Empoli: sportello chiuso il 31 marzo

Il Comune di Empoli informa che l'ufficio SUEV - Sportello Unico Eventi di via Cosimo Ridolfi, 181, il prossimo martedì 31 marzo lo Sportello Unico Eventi (SUEV) resterà chiuso al pubblico.
I cittadini potranno recarsi l'indomani, mercoledì 1 aprile, con un'apertura straordinaria nel consueto orario: dalle 9 alle 13.
Per appuntamenti:
Telefono: 0571 757132
e-mail: suev@comune.empoli.fi.it
Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa
Notizie correlate
Tutte le notizie di Empoli
Empoli
Attualità
23 Marzo 2026
I Musei della Toscana aderenti all'iniziativa organizzano i campus pasquali per bambine, bambini, ragazze e ragazzi dal titolo S-Passo al Museo: in vacanza dalla scuola è vietato annoiarsi. Un'attività speciale [...]
Empoli
Attualità
23 Marzo 2026
Acque comunica che a causa di un guasto sulla rete idrica nel comune di Empoli, verificatosi oggi, lunedì 23 marzo, sono in corso mancanze d’acqua nella zona industriale di Terrafino [...]
Empoli
Attualità
22 Marzo 2026
Domenica 22 e lunedì 23 marzo, elettrici ed elettori sono chiamati al voto per il Referendum popolare confermativo della legge costituzionale "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione [...]
<< Indietro