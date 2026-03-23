SUEV Empoli: sportello chiuso il 31 marzo

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L'apertura verrà recuperata in via eccezionale il giorno dopo, mercoledì 1 aprile, dalle 9 alle 13

Il Comune di Empoli informa che l'ufficio SUEV - Sportello Unico Eventi di via Cosimo Ridolfi, 181, il prossimo martedì 31 marzo lo Sportello Unico Eventi (SUEV) resterà chiuso al pubblico.

I cittadini potranno recarsi l'indomani, mercoledì 1 aprile, con un'apertura straordinaria nel consueto orario: dalle 9 alle 13.

Per appuntamenti:

Telefono: 0571 757132
e-mail: suev@comune.empoli.fi.it

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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