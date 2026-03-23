Una cena per Emergency al circolo di Castelfranco

In un momento storico in cui i conflitti continuano a devastare intere popolazioni, la solidarietà riparte dalla tavola e dalla comunità. Venerdì 27 marzo 2026, la Casa del Popolo Velio Baldasserini di Castelfranco di Sotto ospiterà la "Cena Art. 11 per EMERGENCY", un evento conviviale dedicato alla pace, ai diritti umani e alla raccolta fondi.

L'iniziativa si inserisce nella campagna nazionale "100 Cene" promossa da EMERGENCY, un progetto nato con una convinzione semplice ma potente: dove ci si siede insieme, la guerra perde terreno. Il nome stesso dell'evento richiama l'Articolo 11 della Costituzione Italiana, che sancisce il ripudio della guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.

L'intero ricavato della serata sarà devoluto a EMERGENCY per sostenere i suoi progetti di cura medica gratuita e di alta qualità per le vittime di guerra, delle mine antiuomo e della povertà, contribuendo attivamente alla costruzione di un mondo senza conflitti e basato sull'uguaglianza dei diritti.

La Casa del Popolo invita tutti a partecipare a questo momento di condivisione, per dimostrare che anche un gesto quotidiano come cenare insieme può trasformarsi in un'azione concreta di supporto umanitario.

L'appuntamento solidale è fissato per venerdì 27 marzo 2026, a partire dalle ore 20:00, presso gli spazi della Casa del Popolo Velio Baldasserini a Castelfranco di Sotto. L'obiettivo principale della serata è la raccolta fondi a sostegno dei progetti umanitari di EMERGENCY, portando avanti i valori di medicina, diritti e uguaglianza. Per garantire la migliore organizzazione della cena e assicurarsi un posto a tavola, è caldamente consigliata la prenotazione. Chiunque desideri partecipare, o anche solo richiedere maggiori informazioni, può mettersi in contatto diretto con gli organizzatori chiamando il numero fisso 0571 1615736 oppure contattando il cellulare 347 8836806, utilizzabile anche messaggio

Fonte: Ufficio stampa