Use, mister Valentino: "Vittoria fondamentale"

Quattro partite ancora da giocare (due in casa con Virtus Siena e Genova, due fuori a Torino ed Arezzo) e del ventaglio di tre possibilità ne restano di fatto solo due: o playoff o nono e decimo posto e quindi salvezza. Matematica e calcoli a parte, la terza vittoria consecutiva dell’Use Computer Gross consente ai biancorossi di guardare con fiducia ai prossimi impegni che la dividono dalla fine del campionato. La partita di sabato sera con Legnaia ha confermato il buon momento di forma dei biancorossi che hanno superato anche le difficoltà tecniche e di testa che la partita con i fiorentini presentava.

“Ci aspettavamo una partita sofferta – spiega coach Luca Valentino – sapevamo che Legnaia ci avrebbe creato problemi e così è stato. Abbiamo interpretato bene l’inizio salvo poi mollare un po’ in difesa, cosa che ha portato in equilibrio la gara. Ormai, come dimostrano anche gli altri risultati, tutte le partite sono equilibrate e finiscono punto a punto ed anche sabato è stato così. Dopo l’intervallo siamo cresciuti ed alla fine l’abbiamo portata a casa, due punti molto importanti. Siamo riusciti anche a ribaltare la differenza canestri ed anche questo è un aspetto positivo che dobbiamo tenere in considerazione. Quindi siamo davvero contenti e guardiamo con fiducia alla prossima gara di Torino”. “La serataccia al tiro pesante è stata condizionante – prosegue – c’è entrato un po’ il tarlo ma poi, provando a muovere bene la palla, abbiamo trovato le soluzioni giuste per superare anche questo problema”. Senza dimenticare il solito, super Tosti. “Giovanni ha fatto un’altra partita ottima, molto solida a livello difensivo ed a rimbalzo. La sua precisione ai tiri liberi è stata decisiva nel finale. Sostenuto anche dal gruppo sta proseguendo nel suo ottimo periodo e per noi è una cosa molto importante vista l’assenza di De Leone. Matteo per noi è fondamentale ma per il momento non è ancora riuscito ad allenarsi e faremo di tutto per farlo rientrare in queste partite che restano da giocare”. La prossima sabato alle 19 sul campo di Gran Torino.

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa

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