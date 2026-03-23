Use Rosa Scotti vince con Livorno nel segno di Rylichova

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Partiamo dalla splendida vittoria con Jolly Livorno: 17 punti, 50% dal campo, 60 dalla lunga e 8 rimbalzi. Anna Ryichova, se mai ce n’era bisogno, si è confermata come una delle giocatrici chiave dell’Use Rosa Scotti. Tre i motivi: la sua pericolosità offensiva, le sue doti in difesa e la duttilità che è stata una delle chiavi per il cambio di passo fatto dalla squadra dopo il difficile avvio. Insomma, una giocatrice decisiva.

“Con Livorno è stata una partita fantastica – spiega – abbiamo fatto un buon lavoro sia in difesa che in attacco. Siamo state bravissime e sono molto contenta di questa vittoria. Temevamo molto Livorno ed abbiamo preparato al meglio la partita anche se c’era una loro giocatrice molto forte che era la prima volta che scendeva in campo e quindi non la conoscevamo se non per il suo nome e la sua carriera. Ma avevamo fiducia nel nostro lavoro ed in campo si è visto. Per noi è la quinta vittoria consecutiva, una cosa molto buona per la classifica. Ora dobbiamo essere concentrate per chiudere bene con Viterbo e Salerno per riuscire ad entrare fra le prime quattro. Ai playoff ancora non ci pensiamo. Ora dobbiamo pensare a chiudere al meglio perché affrontiamo due squadre che sono tutt’altro che facili. E’ inutile pensare a chi potremo trovare nel tabellone finale”. E personalmente? “Sono soddisfatta – prosegue – abbiamo giocato contro una squadra forte giocando una bella pallacanestro che credo abbia divertito anche i tifosi. Ora pensiamo a fare l’ultimo sforzo per chiudere al meglio la nostra stagione regolare”.

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