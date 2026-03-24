A Certaldo ripartono i corsi di lingua italiana per cittadini stranieri

Ripartono a Certaldo i corsi di lingua italiana rivolti a cittadini stranieri, con avvio previsto per martedì 31 marzo 2026. L’iniziativa è promossa dall’Associazione Arturo e si svolgerà presso i locali dell’Associazione Polis, in Viale Matteotti 51.
I corsi rappresentano un’importante opportunità per favorire l’apprendimento della lingua italiana e sostenere percorsi di integrazione, inclusione e partecipazione alla vita sociale del territorio.
Le attività didattiche si terranno due volte a settimana, nelle giornate di martedì e giovedì, con due fasce orarie pensate per rispondere alle diverse esigenze dei partecipanti: pomeridiana (14.00–16.00) e preserale (17.45–19.45).
Per informazioni e iscrizioni è possibile scrivere all’indirizzo email iscrizioni@associazionearturo.it oppure contattare il numero 388 9552879, anche tramite WhatsApp.
Fonte: Comune di Certaldo
Notizie correlate
Tutte le notizie di Certaldo
<< Indietro