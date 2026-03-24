A Certaldo ripartono i corsi di lingua italiana per cittadini stranieri

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Ripartono a Certaldo i corsi di lingua italiana rivolti a cittadini stranieri, con avvio previsto per martedì 31 marzo 2026. L’iniziativa è promossa dall’Associazione Arturo e si svolgerà presso i locali dell’Associazione Polis, in Viale Matteotti 51.

I corsi rappresentano un’importante opportunità per favorire l’apprendimento della lingua italiana e sostenere percorsi di integrazione, inclusione e partecipazione alla vita sociale del territorio.

Le attività didattiche si terranno due volte a settimana, nelle giornate di martedì e giovedì, con due fasce orarie pensate per rispondere alle diverse esigenze dei partecipanti: pomeridiana (14.00–16.00) e preserale (17.45–19.45).

Per informazioni e iscrizioni è possibile scrivere all’indirizzo email iscrizioni@associazionearturo.it oppure contattare il numero 388 9552879, anche tramite WhatsApp.

Fonte: Comune di Certaldo

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